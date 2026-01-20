Pais podem recusar itens proibidos na lista de material escolar, afirma defensor público

Com o início do ano letivo de 2026, reacende uma dúvida recorrente entre pais e responsáveis: afinal, o que as escolas podem ou não exigir na lista de material escolar? De acordo com a legislação brasileira e com orientações de órgãos de defesa do consumidor, uma série de itens frequentemente solicitados por instituições de ensino são considerados ilegais ou abusivos, especialmente quando não têm relação direta com o uso individual do aluno no processo pedagógico.

O defensor público Cássio Bitar, coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE), afirma que o primeiro ponto de atenção deve ser a finalidade do material solicitado. “A primeira questão que o consumidor deve observar quando se depara com a lista de material escolar é a destinação dos produtos exigidos pela escola. Em regra, a exigência de material de uso coletivo já caracteriza prática abusiva”, afirma.

Entre os principais exemplos citados estão materiais de limpeza e higiene, como álcool, papel higiênico e sabonete, além de itens de uso administrativo, como grampeadores, toner e tinta para impressora. “A exigência de material em quantidades excessivas, desproporcionais também é vedada”, reforça o defensor, com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e na Lei Federal nº 12.886/2013, que regulamenta o tema.

Para evitar abusos, Bitar destaca que a informação é uma aliada importante das famílias. “Na rede mundial de computadores existem diversos canais sérios sobre o tema com listas de materiais que não podem ser exigidos e informações sobre este tipo de prática, em especial de órgãos com atuação na área como os Procons. O consumidor bem informado previne muitos problemas”, orienta.

Caso os pais identifiquem itens ilegais na lista, a recomendação inicial é buscar diálogo com a escola. “Ao se deparar com a exigência, recomendamos que o consumidor se dirija inicialmente à direção da escola questionando os itens de uso coletivo exigidos. Muito importante que registre o protocolo e o contato para eventual procedimento administrativo ou processo judicial”, explica.

Se a instituição insistir na exigência, o caminho é acionar os órgãos competentes. “Persistindo a exigência abusiva o caso deve ser reportado ao Procon, entidade que detém poder de polícia e pode inclusive diligenciar em vistoria na unidade escolar. Em último caso é a submissão ao Judiciário, o que pode ser feito através da Defensoria Pública ou advogado”, completa.

Outro ponto sensível diz respeito às situações em que a família já realizou a compra de um item proibido. Nesses casos, a escola deve garantir o ressarcimento. A legislação determina que não pode haver prejuízo ao consumidor, seja por meio de reembolso direto ou abatimento na mensalidade, desde que não haja imposição ou constrangimento.

Aliás, qualquer tipo de sanção ao aluno por conta da recusa em entregar materiais ilegais é considerada infração. “Caso a escola submeta o estudante ou seus pais a constrangimento ou sanção por não entregar o material exigido, a recomendação é o registro de ocorrência policial para apuração de crime contra as relações de consumo, sem prejuízo do ajuizamento de ação por danos morais e materiais”, alerta Cássio Bitar. A instituição também não pode impedir o aluno de frequentar aulas ou participar de atividades pedagógicas.



Produtos que não devem constar na lista de material escolar 2026

Álcool hidrogenado

Álcool gel

Algodão

Agenda escolar da instituição de ensino

Bolas de sopro

Balões

Canetas para quadro branco

Canetas para quadro magnético

Canudinhos

Clips

Copos, pratos, talheres, lenços e toalhas descartáveis

Elastex

Esponja para pratos

Fita para impressora

Folhas de isopor

Giz branco

Giz colorido

Grampeador

Grampos

Lã

Medicamentos ou materiais de primeiros socorros

Material de limpeza em geral

Papel higiênico

Papel convite

Papel ofício

Papel para copiadora

Papel para enrolar balas

Papel para impressoras

Papel flipchart

Pastas classificadoras

Pasta de dentes

Pincel anatômico

Pregador de roupas

Plástico para classificador

Rolo de fita adesivo kraft e/ou crepe

Rolo de fita dupla face

Rolo de fita durex

Rolo de fita durex colorida grande

Rolo de fita gomada

Rolo de fita scotch

Sabonete

Saboneteira

Sacos de presentes

Sacos plásticos

Xampu

Tinta para impressora

Toner

Pen drive, dentre outros

Produtos permitidos (apenas dentro dos limites abaixo)

Somente quando necessários ao processo pedagógico e respeitando as quantidades máximas.

Algodão, até 01 (um) pacote

Bloco de papel criativo, até 1(um)

Bloco desenho, até 1(um), independente da gramatura

Brinquedo, até 01 (uma) unidade (definição de acordo com o nível escolar e proposta

pedagógica da escola);

Caneta hidrocor, até 01 (um) estojo com 12 unidades;

Cola bastão, até 2(duas) unidades pequenas;

Cordão, até 01 (um) rolo pequeno;

Canudinhos, até 01 (um) pacote;

Cola branca, até 02 (duas) unidades pequenas;

Cola colorida, até 02 (duas) unidades pequenas;

Cola glitter, até 02 (duas) unidades pequenas;

Cola isopor, até 02 (duas) unidades pequenas;

Emborrachados EVA, até 03 (três) metros ou 03 até (três) peças para apenas um tipo;

Envelopes, até 04 (quatro) unidades;

Fitas decorativas, até 01 (uma) unidade pequena;

Fitilhos, até 01 (uma) unidade pequena;

Folhas de cartolina, branca ou colorida, até 04 (quatro) unidades;

Folhas de papel carmim, até 02(duas) unidades;

Gibis ou histórias em quadrinhos, até 02 (duas) unidades;

Glitter/Purpurina, até 02 (duas) unidades pequenas;

Lenços umedecidos, até 02 (duas) caixas;

Livro infantil, 01 (uma) unidade;

Massa para modelar, até 03 (três) caixas;

Papel A3, até 300 (trezentas) folhas;

Papel A4, até 300 (trezentas) folhas;

Pau de picolé, até 01 (um) pacote;

Pincéis para pintura, até 02 (duas) unidades;

TNT, 01 (um) metro, por cor, no máximo 3(três) cores;

Potes de tintas, cujas cores ficarão a critério das instituições de ensino, até 04 (quatro) unidades.