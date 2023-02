Pagamento por aproximação requer atenção e cautela de consumidores; confira dicas

As facilidades do sistema financeiro, embora ajudem os consumidores a pagar contas de forma mais rápida, abrem espaço para o surgimento de novos golpes. O pagamento por aproximação em cartões de crédito e débito preocupa muitos consumidores, que preferem desabilitar a função a arriscar o roubo de valores. A reportagem solicitou ao Banco Central dados de desativação, mas não obteve retorno até a conclusão deste texto.

Os aposentados Alice Santos, de 66 anos, e Mauro Dabosa, de 59, esposa e marido, pensam diferente em relação a isso. Enquanto ela aprova a modalidade, ele prefere evitar golpes e não tem mais a função em seus cartões. “Eu já ouvi falar dos golpes, e foi por isso que meu marido tirou a aproximação do cartão dele, mas eu gosto porque facilita muito. É muito cômodo só aproximar, sem pedir a senha toda hora”, diz Alice.

O que deixa a consumidora mais segura é que o código é solicitado em compras acima de R$ 100. Além disso, ela toma os devidos cuidados: sempre, antes de pagar por aproximação, observa o entorno e vê se há alguém “vigiando” a situação; quando viaja, fica mais atenta e cautelosa; e toma cuidado para não deixar o cartão exposto, sempre segurando a bolsa na frente do corpo, especialmente quando há muita gente perto.

Empresária, Cristina Nogueira, de 44 anos, também faz uso frequente da modalidade de pagamento por aproximação. “Uso há muito tempo, desde que surgiu, porque facilita muito a vida. Não preciso andar com dinheiro e nem inserir a senha, só quando o valor é mais alto. Isso é um indicativo de segurança para mim, quando pede a senha”, afirma. A consumidora nunca caiu em golpes, mas já ouviu falar, e, por isso, toma cuidado: evita andar com bolsa e deixa o cartão sempre na capa do celular, escondido.

Golpe

O desenvolvimento tecnológico no setor financeiro é um fator importante para o crescimento econômico, pois amplia o acesso da população aos diversos serviços financeiros, incluindo opções de pagamento, e estimula o comércio e o consumo. É o que diz o economista Sérgio Melo, conselheiro do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá (Corecon-PA/AP). “Uma modalidade de pagamento considerada segura é a de cartão de débito e crédito por aproximação, pois é gerado um número de identificação único ou um número de cartão válido apenas para uma transação”, explica.

No entanto, a diversidade de opções também traz riscos de segurança que precisam ser considerados para evitar prejuízos, de acordo com o especialista. Por exemplo, um dos golpes que ficaram comuns é quando o criminoso utiliza uma máquina com a funcionalidade de aproximação e a coloca próxima aos cartões de clientes com a mesma modalidade de pagamento, extraindo, assim, valores disponíveis em conta.

Uma forma de evitar crimes desse tipo é fazer a desativação permanente da função de pagamento por aproximação, o que, segundo Sérgio, pode ser uma boa opção para aqueles que se sentem desconfortáveis com a tecnologia. A maneira exata de desativar a função depende de cada banco, mas, no geral, é preciso abrir o aplicativo, acessar a seção de cartões, ir em configurações, procurar a opção de pagamento por aproximação e desativar.

Por outro lado, também existe o golpe oposto: os criminosos tentam fazer o cliente inserir o cartão na máquina, bloqueando a função de aproximação, para clonar os dados do cartão físico. “É fundamental, então, ter organização prévia e escolher a modalidade de pagamento mais adequada para cada situação, além de redobrar a atenção para prevenir furtos do celular, bolsa ou carteira”, afirma.

Para se proteger de situações como essas, é importante ficar atento e seguir algumas recomendações. O economista Sérgio Melo indica insistir em pagar por aproximação em outra máquina; recorrer a alternativas como PIX ou dinheiro, em vez de inserir o cartão físico; e desconfiar de uma mensagem que solicite a inserção do cartão, pois não é comum.

