Ovos de chocolate custam de R$ 10,5 a R$ 104,49 em supermercados de Belém

Os ovos de chocolate, tradicionais no período de Páscoa, já estão expostos nas prateleiras de supermercados em Belém. A cerca de três semanas da data, no entanto, o que falta é o movimento de consumidores, que pode estar enfraquecido pelos preços elevados desses produtos.

Embora não haja ainda uma pesquisa recente sobre isso em Belém, o supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese-PA), Everson Costa, garante que foram registrados reajustes, na comparação com a mesma época do ano passado.

A reportagem visitou dois supermercados na manhã desta segunda-feira (13) para avaliar os preços dos ovos de chocolate. Em um dos estabelecimentos, no bairro do Marco, o custo varia entre R$ 10,5 e R$ 104,49, dependendo do tamanho e da marca.

Se for seguida uma medida parecida, por gramagem, a variação é a seguinte: os ovos de 50g custam entre R$ 10,5 e R$ 29,79; os de 100g estão na média de R$ 59,29; entre 137g e 150g, o preço vai de R$ 18,99 a R$ 78,8; com peso de 175g, o custo médio é de R$ 34,05; e os de 185g a 193g variam de R$ 41,39 a R$ 45,25.

Há também ovos de Páscoa maiores. O mesmo supermercado tem produtos que pesam de 204g a 210g, com a mesma variação de preços: entre R$ 41,39 e R$ 45,25. Com peso entre 225g e 257g, o custo vai de R$ 34,09 a R$ 88,55; e de 332g a 384g, o cliente pode pagar entre R$ 40,35 e R$ 104,49. O ovo de Páscoa mais pesado, de 560g, custa menos, R$ 79,55.

Custos estão mais altos, segundo o gerente Wanderley Cardoso, mesmo com fornecedores mais baratos e menor gramagem nos ovos. (Carmem Helena / O Liberal)

Gerente, Wanderley Cardoso conta que os preços, neste ano, estão mais elevados, mesmo com a empresa comprando de fornecedores mais baratos e com gramagens menores, mas que existe uma variedade, então depende do bolso de cada cliente. “Tivemos uma mudança no tamanho dos ovos para tentar manter o preço no mesmo padrão, mais razoável, e o que sai primeiro são os mais baratos mesmo”, afirma.

Os produtos mais caros expostos no supermercado são os de marcas mais conhecidas e renomadas mundialmente, segundo Wanderley. O movimento agora ainda está fraco, mas o gerente tem expectativas de que muitas vendas ainda sejam feitas até a Páscoa. “As pessoas que estão comprando agora têm medo de que os preços subam lá na frente, mas nós vamos tentar manter a mesma coisa”.

Em outra empresa visitada pela reportagem, no bairro da Cremação, a variedade de ovos de Páscoa disponíveis era bem menor, e os produtos ocupavam apenas um terço do corredor.

O gerente do local, Vanderley de Sena, comenta que muitas pessoas estão apostando na produção de ovos em casa, seja para vender ou para consumo próprio, e por isso compram mais as formas e os materiais para fazer o chocolate - os ovos prontos, na avaliação dele, vão ser vendidos “na última hora”.

Segundo o gerente Vanderley de Sena, o supermercado onde trabalha não teve reajustes e mantém preços do ano passado. (Carmem Helena / O Liberal)

De acordo com o gerente, o comportamento no estabelecimento é oposto e não houve aumento de preços. “Os valores estão se mantendo os mesmos dos anos anteriores, até porque 90% das pessoas compram mais pelo preço. O maior que nós temos é da gramatura de 350, por R$ 53,45”, detalha.

No local, a reportagem observou menores preços: os ovos de Páscoa de 100g variam entre R$ 14,2 e R$ 17,7; os de 150g custam de R$ 22,6 a R$ 26,95; os de 196g a 215g, de R$ 42,9 a R$ 46,45; e os de 350g têm custo de R$ 53,45.

Estabelecimento 1

50g: R$ 10,5 a R$ 29,79

100g: R$ 59,29

137g a 150 g: R$ 18,99 a R$ 78,8

175g: R$ 34,05

185g a 193g: R$ 41,39 a R$ 45,25

204g a 210g: R$ 41,39 a R$ 45,25

225g a 257g: R$ 34,09 a R$ 88,55

332g a 384g: R$ 40,35 a R$ 104,49

550g: R$ 79,55

Estabelecimento 2

100g: R$ 14,2 a R$ 17,70

150g: R$ 22,6 a R$ 26,95

196g a 215g: R$ 42,9 a R$ 46,45

350g: R$ 53,45