Ouro atinge recorde com tensões geopolíticas e enfraquecimento do dólar

O ouro fechou em um novo recorde histórico acima de US$ 3 mil por onça-troy nesta terça-feira, 18, impulsionado pelo enfraquecimento do dólar norte-americano e pela escalada das tensões no Oriente Médio. Para a XS.com, combinados com um conflito comercial crescente causado pelas políticas tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump, os investidores foram atraídos pelo metal dourado como um canal de investimento seguro.

O contrato de ouro para abril encerrou a sessão com alta de 1,15%, a US$ 3.040,8 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

De acordo com Linh Tran, da XS.com, o dólar está sob pressão devido a dados econômicos fracos e preocupações com o ritmo de crescimento dos EUA, além do aumento da dívida pública.

Ao mesmo tempo, as tensões geopolíticas continuam a crescer no Oriente Médio.

"Somado ao agravamento da guerra comercial devido às políticas tarifárias dos EUA, os investidores buscam refúgio no ouro como uma proteção segura", afirma Tran.

Nikos Tzabouras, da Tradu.com, acrescenta que a volatilidade em torno das guerras comerciais, a saúde do consumidor dos EUA e os conflitos geopolíticos estão levando alguns analistas a prever que os preços do ouro possam chegar até US$ 3.050 por onça-troy.

"Investidores estão cada vez mais inclinados a alocar capital em ativos mais seguros em meio à turbulência", afirma Tzabouras. "As políticas comerciais disruptivas do presidente Trump estão fazendo efeito, com as expectativas de inflação disparando, o medo de recessão aumentando e Wall Street sob pressão."

*Com informações da Dow Jones Newswires