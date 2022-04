Três órgãos públicos abrem processo de seleção para estagiários remunerados, com vagas para vários municípios do Pará. A Justiça Federal seleciona estudantes da graduação, dos cursos de Direito, Administração e Ciências Contábeis para atuação nas diversas unidades judiciária ou administrativas, em Belém. A jornada diária é de quatro horas, com uma bolsa mensal no valor de R$ 840, acrescida de auxílio transporte no valor de R$ 7,20 por dia de atividade no mês. As inscrições serão de 18 a 22 de abril, gratuitamente, pelo site. As provas online estão marcadas para o dia 8 de maio.

Para atuação em Altamira, a Vara do Trabalho seleciona estudantes de Direito no período de 25 a 29 de abril, presencialmente, na Secretaria da Vara do Trabalho de Altamira. A remuneração é de R$1.100, para uma carga horária de quatro horas diárias, no turno matutino. A prova de seleção será realizada no dia 21 de maio.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) também abrirá seleção para estudantes do ensino médio e superior. As inscrições devem ser feitas no período de 15 a 21 abril, de forma gratuita, pelo site. A carga horária também será de quatro horas diárias, com bolsa no valor de R$ 900, para estudantes do ensino médio, e R$ 1.200, para ensino superior.

As oportunidades são para os cursos de ciências contábeis; arquivologia; arquitetura e urbanismo; análise e desenvolvimento de sistemas; engenharia civil; direito; administração; comunicação social - jornalismo; biblioteconomia; enfermagem; design gráfico; educação física; ciências da computação; estatística; ciências econômicas; comunicação social - publicidade e propaganda; sistemas de informação; secretariado executivo; pedagogia; recursos humanos; museologia; psicologia; odontologia; serviço social; tecnologia em processos gerenciais; tecnologia em marketing; tecnólogo em gestão financeira; gestão pública; gestão de processos empreendedores; história - licenciatura; letras/libras; serviço jurídico; redes de computadores; gestão de pessoas; e fisioterapia.

A Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação (Fadex) também está com vagas abertas para estágio não-obrigatório para as áreas de administração, ciência da computação, engenharia da computação e áreas afins, para atuar no Núcleo de Telessaúde do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (UFPA)/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). As inscrições seguem até amanhã, com o envio de documentos para o e-mail: nuts.chu-ufpa@ebserh.gov.br . A remuneração mensal é de R$ 500, incluso o auxílio-transporte.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)