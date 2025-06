Oficinas de carros em Belém se preparam para aumento na demanda por revisões antes das férias

Com a chegada das férias escolares e o aumento das viagens rodoviárias em julho, oficinas mecânicas de Belém já se preparam para uma alta significativa na procura por revisões preventivas. Técnicos alertam que, apesar da demanda ainda estar tímida, a tendência é de crescimento nos próximos dias. Os especialistas recomendam aos motoristas que antecipem os serviços para evitar contratempos e garantir a segurança nas estradas.

Expectativa de alta nos próximos dias

De acordo com Jairo da Silva, técnico automotivo em uma oficina localizada na Rua Cônego Jerônimo Pimentel, o movimento ainda é considerado regular.

“O pessoal, geralmente, deixa tudo para última hora. Mas acredito que entre os dias 20 e 25 de junho o fluxo vai aumentar bastante”, afirma.

A mesma percepção é compartilhada por Toni Chaves, proprietário de uma oficina na Avenida Doutor Freitas: “Gradativamente, o movimento tem crescido. Esperamos dobrar o número de atendimentos em julho, especialmente na primeira quinzena, por causa das férias e da COP 30”.

Jairo da Silva. (Foto: Adriano Nascimento)

Revisão preventiva é fundamental

Entre os principais itens que devem ser verificados antes de pegar estrada estão: sistema de freios, troca de óleo, calibragem dos pneus, revisão das correias, verificação de luzes, filtros, suspensão, alinhamento e balanceamento.

“Segurança nunca é demais. Muita gente esquece de trocar o fluido de freio, por exemplo, que é tão importante quanto o óleo do motor”, ressalta Jairo.

Já Toni reforça a importância de ouvir o carro e relatar ao mecânico qualquer ruído incomum. “Esse feedback do motorista é fundamental para o diagnóstico mais rápido e preciso”, destaca.

(Foto: Adriano Nascimento | Especial para O Liberal)

VEJA MAIS

Custos podem variar, mas prevenção compensa

Os valores das revisões variam conforme o tipo de veículo e os serviços necessários. Uma revisão básica pode custar entre R$ 700 e R$ 800. Já serviços específicos, como alinhamento e balanceamento, têm valores entre R$ 80 e R$ 150, dependendo do porte do automóvel.

“Compensa muito mais fazer a revisão com antecedência do que ter uma surpresa desagradável na estrada”, orienta Toni.

Férias com segurança

Com a expectativa de aumento do tráfego nas estradas paraenses durante as férias escolares, especialmente em destinos litorâneos e no interior, os especialistas reforçam: revisão não é gasto, é investimento.

“Verificar a condição dos pneus, nível do radiador, velas, correias e todos os filtros do veículo é essencial para garantir uma viagem tranquila com a família”, conclui Jairo.