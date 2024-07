O que aconteceu com a Phebo? Conheça a história da perfumaria paraense

Fundada em 1930, a Phebo surgiu em Belém do Pará pelas mãos dos primos Antonio e Mario Santiago, que tinham como objetivo criar sabonetes de qualidade com fragrâncias agradáveis e embalagens atraentes. A marca rapidamente se destacou no mercado brasileiro e se tornou um símbolo de luxo e tradição. Confira nesta reportagem um resumo do que aconteceu com a Phebo ao longo dos anos.

Acesse a dissertação "Indústria e desenvolvimento regional: a trajetória da perfumarias Phebo em Belém", de Marcílio Chiacchio

Pouco tempo depois da fundação, a Phebo se tornou conhecida pela alta qualidade de seus produtos. O sabonete “Odor de Rosas” — um dos primeiros lançamentos — tornou-se um ícone da marca pela durabilidade, qualidade dos ingredientes e fragrância inconfundível. Em seguida, a expansão do catálogo trouxe perfumes, talcos e outros produtos de higiene pessoal, firmando a marca como uma referência no mercado nacional de cosméticos e expandindo as operações para outras regiões do Brasil.

No entanto, com o passar do tempo, a Phebo enfrentou desafios que afetaram sua posição no mercado. A entrada de novos concorrentes e a mudança nos hábitos de consumo dos brasileiros resultaram em um declínio das vendas. Além disso, a falta de inovação e o envelhecimento da base de consumidores contribuíram para a queda da popularidade da marca.

Aquisição pela Granado

Em 2004, a Phebo foi adquirida pela Granado, uma das mais antigas e tradicionais farmácias do Brasil, fundada em 1870. A aquisição marcou o início de uma nova fase para a Phebo, que passou por um processo de revitalização. O grupo Granado investiu em reformulações de produtos, novas embalagens e estratégias de marketing para resgatar a relevância da marca no mercado.

Uma das estratégias bem-sucedidas foi a parceria com designers e artistas brasileiros, que criaram edições limitadas de produtos com embalagens exclusivas. Essas colaborações ajudaram a reposicionar a marca como um ícone de estilo e sofisticação, além de reforçar sua ligação com a cultura e a arte brasileiras. A presença digital da Phebo também foi intensificada, por meio do investimento em e-commerce e da interação com os consumidores nas redes sociais.

Primeira loja conceito da Phebo, inaugurada em 2018 no Shopping Leblon, zona sul da capital carioca (Foto: Divulgação)

Em 2019, a Phebo inaugurou sua primeira loja conceito no Rio de Janeiro, onde os clientes podem experimentar toda a linha de produtos em um ambiente que reflete a essência da marca. A loja oferece uma experiência sensorial completa, permitindo que os consumidores conheçam a história e os valores da Phebo de forma imersiva.

Em 2020, uma tentativa de demolição do prédio onde funcionou, por décadas, a fábrica dos produtos Phebo no bairro do Reduto, em Belém, foi embargada pela prefeitura municipal.

A Phebo também tem investido em práticas sustentáveis e na utilização de ingredientes naturais em seus produtos, seguindo tendências globais de consumo consciente e responsabilidade ambiental.

Atualmente, a Phebo continua a ser uma marca reconhecida e respeitada no mercado de cosméticos e perfumaria no Brasil, mantendo o legado de mais de 90 anos enquanto atende às demandas dos consumidores atuais de cosméticos.