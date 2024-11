O que acontece se não pagar o cartão de crédito? Banco pode tomar bens?

Bancos e cartões continuam sendo os grandes vilões dos endividados no Pará. Dados recentes da Serasa mostram que o estado tem 2,6 milhões de devedores e 30,17% desses são referentes a débitos com instituições financeiras. O cenário gera dúvidas e incertezas. Uma das principais questões envolvidas é referente aos pagamentos: bens pessoais, como carro e casa, podem ser utilizados para quitar as dívidas?

De maneira objetiva, sim, caso o banco decida cobrar judicialmente as pessoas que devem dinheiro, seja por empréstimo, cheque especial ou cartão de crédito, e ganhe a causa, a justiça pode ordenar que bens pessoais do devedor sejam penhorados a fim de quitar os débitos em aberto. Mas antes de chegar a esse ponto, as instituições exploram diversas alternativas para entrar em acordo com o devedor.

Segundo a Serasa, as consequências da falta de pagamento do cartão de crédito são diversas. Nome negativado, aumento da dívida e ação judicial são algumas delas. Além disso, os juros gerados pela inadimplência também podem resultar em cobranças que vão para a esfera criminal. A seguir, confira outros resultados que os débitos podem gerar para a pessoa:

Bloqueio de contas bancárias

Em determinadas circunstâncias, após a obtenção de uma decisão judicial favorável, os valores em contas bancárias do devedor podem ser bloqueados para assegurar o pagamento da dívida.

Penhora de bens

A penhora é uma medida legal em que um bem de valor é confiscado para garantir o pagamento de uma dívida que está em aberto.

Ou seja, ela pode ser determinada judicialmente permitindo, na prática, ao banco, tomar bens em caso de não pagamento do cartão de crédito.

Lembrando que a penhora é uma última ação judicial, e serve como sentença para que um débito seja quitado (ela pode demorar muitos anos para ser determinada pelo juíz).

Leilão de bens penhorados

Caso não haja dinheiro suficiente em conta, os bens penhorados podem ser leiloados publicamente para quitar a dívida, podendo resultar na perda de propriedade.

Ações de indenização

Em casos extremos, o credor pode entrar com ação de indenização por danos causados pela inadimplência.

Impedimentos legais

A inadimplência pode resultar em impedimentos legais, como a impossibilidade de participar de concursos públicos ou realizar contratos.

Avaliação de crédito comprometida

A inadimplência afeta negativamente a avaliação de crédito do indivíduo, dificultando a obtenção de empréstimos futuros.

A compreensão desses desdobramentos ressalta a importância da responsabilidade financeira e da gestão cuidadosa das obrigações monetárias para evitar as implicações legais e preservar a estabilidade econômica.

Prevenção

É possível prevenir o endividamento excessivo com planejamento financeiro e uso consciente do cartão de crédito. Para evitar prejudicar o bolso no final do mês e ficar tranquilo sobre a segurança dos bens pessoais, é importante determinar um limite de uso financeiro de acordo com o orçamento, não fazer compras por impulso, pagar a fatura completa e não atrasar o dia do pagamento.