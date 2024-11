‘O Mandarim’ encerra 75 anos de história em Belém com liquidação de produtos

Localizada na avenida Nazaré, em frente à Praça Santuário, a loja de confecção e armarinho tradicional de Belém “O Mandarim”, anunciou o encerramento das suas atividades definitivamente. Na despedida que começa nesta segunda-feira (25/11) e segue até o dia 31 de dezembro, todos os produtos estão sendo vendidos com 50% de desconto. A promoção provocou filas na porta do estabelecimento que precisou limitar o número de pessoas devido à lotação.

O empreendimento foi fundado há 75 anos por Francisco Hage, patriarca da família que toma conta até hoje do lugar. A loja é conhecida por comercializar todo tipo de produto, como, por exemplo, fantasias, artigos decorativos, tecidos e artigos esportivos. Além de confeccionar boa parte das fantasias na própria loja, contando com uma área dedicada a um ateliê. A variedade é tão popular entre os clientes que a gerente do lugar, Lucilena Macedo, lembra de uma frase comum dita por eles: “se não tiver no Mandarim, não tem em lugar nenhum”.

O anúncio do encerramento aconteceu através das redes sociais da loja e logo gerou comoção entre os belenenses que guardam uma memória afetiva com o lugar. A razão para o fechamento seria a redução das vendas no passar dos anos. Lucilena destaca que até então, a única informação confirmada é a do encerramento. Ainda não existe um debate sobre mudanças de endereço ou outras possibilidades de reformulação.

A expectativa é de que tudo seja vendido até o último dia de dezembro, quando a loja interromperá totalmente as atividades. Questionada sobre a possibilidade de sobras na mercadoria até essa data, a gerente explica que o mais provável é passar o que não for vendido para outros fornecedores. “Se ficar alguma coisa a gente vai tentar repassar para outra loja, porque tem uma pessoa também que está nos ajudando nesse sentido. A gente passa para o representante que leva para uma outra pessoa”, explica.

VEJA MAIS

Emoção e memória

Lucilena trabalha há 22 anos no Mandarim e descreve uma memória marcante nessa trajetória que se entrelaça inclusive com a dinâmica da sua família. “Daqui eu tirei o meu sustento, meu esposo trabalhou aqui, meu sogro também trabalhou aqui quase 50 anos como contador da loja, depois foi o meu esposo, que também já partiu, e eu estou aqui”, explica. Ela menciona que criou vínculos fortes com funcionários e clientes que frequentavam o espaço.

Os clientes também destacam uma relação afetuosa com o espaço. É o caso da servidora pública Sirley Dantas, que conheceu a loja em 2025 enquanto procurava um artigo decorativo para sua festa de formatura. “No meu baile de formatura eu estava procurando uma pluma branca e não encontrava em lugar nenhum, aí me indicaram o Mandaraim e, realmente, só aqui que eu consegui encontrar”, lembra. Nesta segunda-feira ela veio pela terceira vez após saber do encerramento, buscando artigos de decoração com desconto para presentear a neta.