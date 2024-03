Número de pessoas que investem no Tesouro Direto cresce 23%; saiba como funciona

O mundo dos investimentos, antes algo distante para muitos, passa a despertar cada vez mais interesse do cidadão comum, que vem buscando no Tesouro Direto, plataforma disponibilizada pelo Tesouro Nacional para vendas de títulos públicos a pessoas físicas pela internet, uma boa opção para quem deseja investir de forma segura e de quebra ajudar a financiar o orçamento do governo brasileiro. Assessor de investimentos e sócio da GPX Investimentos em Belém explica algumas particularidades dessa modalidade.

O Tesouro Nacional divulgou nesta semana que houve um crescimento de 23,1% do número de novos investidores em modalidades do Tesouro Direto em 2023. Segundo o órgão do governo federal, foram 468,1 mil novos participantes que se cadastraram no programa no mês passado, elevando o total de investidores para 26.918.583, números que refletem o crescimento desse interesse.

O que é

O Tesouro Direto é uma plataforma online criada pelo governo federal em 2002, em que o objetivo é realizar a captação de recursos através de pessoas físicas. Um dos principais objetivos destes investimentos é financiar o orçamento do governo brasileiro, seja através de obras ou outros tipos de ações em todo país.

Em geral, essa modalidade é formada por investidores que realizam aplicações de baixo volume financeiro. Mais da metade das operações, 57,1%, são de valores de até mil reais. Em seguida, 11,1% das operações ocorrem entre mil e dois mil reais. No entanto, 0,9% de todas as operações foram feitas com valores entre R$ 100 mil e R$ 500 mil, e 0,1% ocupa uma faixa ainda mais restrita, de R$ 500 mil a R$ 1 milhão.

“Quando vemos uma placa de uma obra que está escrita ‘financiada pelo governo federal’, geralmente esse recurso é proveniente desses investimentos que pessoas físicas fazem no Tesouro Direto. É uma forma do governo conseguir captar recursos para operações do dia a dia dele. É como se o cidadão emprestasse esse recurso ao governo, para no futuro receber com juros sob o capital investido”, explica Jorge Tenório, assessor de investimentos e sócio da GPX Investimentos em Belém.

Vendas

Jorge Tenório acredita que as pessoas hoje estão enxergando as vantagens de investir além da poupança (Ivan Duarte)

As vendas totalizaram R$ 3,649 bilhões e o total de investidores ativos, com operações em aberto, chegou a 2.524.954, representando um aumento de 20,4% em 12 meses. O aumento da procura por educação financeira é o principal fator para o crescimento.

“As pessoas estão buscando mais conhecimento sobre o mundo dos investimentos e com isso estão percebendo algumas coisas óbvias. Por exemplo, comparado a poupança, o investimento em modalidades do Tesouro Direto é muito mais rentável, mas até hoje o número de clientes é maior na poupança. Hoje as pessoas estão percebendo novas formas de investir”, diz Jorge.

Modalidades são diferentes, assim como as estratégias

Diante desse cenário de crescente interesse, especialistas e administradores de investimento apontam para a importância de compreender as diferentes modalidades dentro do próprio Tesouro Direto e as estratégias adequadas para investir nessa modalidade.

O Tesouro Direto oferece diversas opções de títulos públicos, cada um com características e rentabilidades específicas. Entre as modalidades disponíveis estão o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA+ e o Tesouro Prefixado, cada um atendendo a diferentes perfis de investidores e objetivos financeiros.

Para entender melhor as nuances dessas modalidades e realizar investimentos de forma consciente, é fundamental buscar orientação junto a profissionais qualificados e estar atento às informações disponibilizadas pelo Tesouro Nacional.

O crescimento do interesse das pessoas comuns em investimentos pode ser atribuído a diversos fatores, como a busca por alternativas de aplicação financeira diante da queda da taxa básica de juros (Selic), a maior acessibilidade e facilidade de investir por meio da internet, e a crescente preocupação com o planejamento financeiro e a construção de patrimônio a longo prazo.

Mesmo com a facilidade em aprender e acessar plataformas de investimentos, Caio Carneiro, assessor de investimentos, acredita que ainda seja fundamental para o sucesso nos investimentos a procura por um especialista e o cuidado contra golpes, que surgem na mesma velocidade das novas plataformas.

“Ao mesmo tempo que são criadas plataformas que facilitam a busca por investimentos, o número de novos golpes cresce e ficam mais criativos. Muitos pensam que basta baixar a plataforma e ir investindo sozinho, mas a busca por um profissional nunca foi tão necessária como nos tempos de hoje”, diz o especialista.

Como funciona cada modalidade do Tesouro Direto

Tesouro Prefixado

O seu rendimento é sempre determinado previamente no momento da aplicação. Assim, o investidor que aplica no Tesouro Prefixado sabe exatamente qual a taxa de rendimento e qual o valor final do seu investimento no vencimento do papel. O Tesouro Nacional oferta papéis com diferentes datas, habitualmente com três, seis e dez anos até o vencimento. O papel mais longo paga juros semestralmente, enquanto os outros dois acumulam o rendimento até o pagamento no vencimento. A taxa de rendimento só é garantida pelo Tesouro Nacional se o investidor não vender os papéis e levar o ativo até a data de seu vencimento.

Tesouro SELIC

A remuneração é composta por uma parte fixa e por outra variável. No caso da parte variável, esta é ligada a um indexador como Selic ou IPCA. O Tesouro Selic é um título cujo rendimento acompanha a variação da taxa Selic, definida pelo Copom (Comitê de Política Monetária). A cada 45 dias o órgão do Banco Central se reúne para reduzir, manter ou elevar a taxa básica de juros da economia. O investidor que compra o Tesouro Selic irá receber o rendimento diariamente. Ao final de cada pregão, o valor do seu título é aumentado com base na equivalência percentual da Selic ao ano para ao dia.

Tesouro IPCA+

Possui seu rendimento atrelado ao IPCA (Índice Preços ao Consumidor Amplo) somado a uma taxa fixa. A principal característica desse título é a proteção do investidor contra o risco inflacionário.

Tesouro RendA+

Faz parte da nova família de papéis do Tesouro Nacional e foidesenvolvido especialmente para aqueles que buscam complementar a renda na aposentadoria. Trata-se de rendimento atrelado à inflação, assim como acontece com o Tesouro IPCA+. A proposta do Tesouro é usar o título como uma alternativa pública para a previdência privada.

Tesouro Educa+

Lançado em 2023. Esse papel é muito semelhante ao RendA+ e foi desenvolvido para custear a educação formal do investidor ou de seus dependentes. O Educa+ possui as duas fases de acumulação e conversão e também está atrelado ao IPCA mais uma taxa fixa.