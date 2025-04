Novo PAC já executou 41,4% dos investimentos previstos no Pará até 2026

Até o fim de 2024, o Pará executou R$ 12,78 bilhões dos R$ 30,8 bilhões previstos pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) até 2026, representando 41,4% do total. Além disso, R$ 13,4 bilhões estão projetados para o período pós-2026, totalizando R$ 44,2 bilhões em ações voltadas para o estado.​

O estado conta com 1.527 empreendimentos listados no Novo PAC. Desses, 157 já foram concluídos até o fim de 2024, incluindo a retomada de construções de Unidades Básicas de Saúde (UBS) em municípios como Breves, Curralinho e Bajuru, e a construção de UBSs Indígenas em Bannach e São Félix do Xingu. O programa Luz para Todos beneficiou mais de 64 mil famílias no estado.​

Outras 252 obras estão em fase de execução, 160 em fase de licitação ou leilão, e 958 em ações preparatórias, como contratação, estudos, projetos de engenharia e licenciamento ambiental.​

Na área de habitação, o programa Minha Casa, Minha Vida prevê 54.488 unidades habitacionais destinadas ao Pará, entre selecionadas, em obras e entregues.​

Em âmbito nacional, o Novo PAC já executou R$ 711 bilhões em investimentos até o fim de 2024, o que representa 53,7% do total de R$ 1,3 trilhão previsto até o fim de 2026. Além disso, o programa prevê outros R$ 500 bilhões para investimentos após 2026, totalizando R$ 1,8 trilhão.

A carteira do Novo PAC conta com mais de 23 mil empreendimentos. Até dezembro de 2024, 3.872 já estavam concluídos, 5.178 em execução e 2.836 em fase de licitação ou leilão. Cerca de 48,6% ainda se encontravam em fase preparatória. A gestão descentralizada por estados e municípios, por meio do Novo PAC Seleções, corresponde a 47% dos projetos.​

O secretário especial do Novo PAC na Casa Civil, Maurício Muniz, destacou a importância do diálogo com estados e municípios para agilizar a execução dos empreendimentos. “Estamos em diálogo constante com os estados e municípios para que estes empreendimentos – realizados com recursos federais, mas com gestão local – ganhem mais agilidade em sua execução”, afirmou.​

O Novo PAC contempla investimentos em diversas áreas, incluindo habitação, saúde, educação, transporte e segurança hídrica.​

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)