Novo aumento de 4,85% no preço da gasolina preocupa consumidores em Belém

O novo reajuste de 4,85% no preço da gasolina e de 8,08% no Diesel para as distribuidoras, autorizado para valer a partir desta quarta-feira (12) pela Petrobrás, preocupa motoristas em Belém. A empresa afirma que o valor não sofre alta há 77 dias, desde 26 de outubro do ano passado, e o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) confirma que a última alteração ocorreu no último dia 14 de dezembro, quando o custo baixou 3,13% (na refinaria). O Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Pará (SindiCombustíveis) afirma que, por hora, não há como prever quando esse aumento chegará às bombas nos postos, nem de quanto será efetivamente a correção.

Com a decisão de hoje, o preço médio de venda da gasolina da Petrobrás para as distribuidoras passará de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro. A parcela no preço ao consumidor passará de R$ 2,26, em média, para R$ 2,37 a cada litro vendido na bomba, uma variação de R$ 0,11 por litro. A alta acumulada de janeiro a dezembro de 2021, segundo o Dieese, alcançou 61%. Sobre o preço cobrado nos postos da capital, o balanço revela que o prédio médio cobrado pela gasolina foi de, em média, R$ 6,652, com o menor preço a R$ 6,570 e o maior a R$ 6,799.

Quanto ao Diesel, as pesquisas do Dieese lembram que a última alteração no preço da refinaria, autorizada pela Petrobrás, ocorreu no dia 25 de outubro, com aumento de 9,15%, e a alta acumulada dos 12 meses ficou em 65%. O preço do combustível comercializado na capital, até o último dia 8, foi de, em média, R$ 5,77, com o menor preço a R$ 5,59 e o maior a R$ 5,99.

De acordo com o advogado do Sindicombustíveis, Pietro Gasparetto, a elevação nos preços diz respeito ao combustível puro, na refinaria, que não é o mesmo vendido nos postos. “O combustível da refinaria é vendido para as distribuidoras, que adicionam os biocombustíveis e depois vendem aos postos. Os postos atuam no último elo da cadeia, portanto, dependem do preço praticado por essas para formar seu preço de venda aos consumidores”, explica.

Ainda segundo Gasparetto, não há política de precificação nos postos, e cada empresa é livre para praticar o preço de acordo com a sua realidade, mas lembra que dois fatores têm peso fundamental sobre o preço que os motoristas pagam. “Preço na refinaria e impostos, somados, representam mais de 70% do valor da gasolina. Tudo depende, primeiro, do preço na refinaria e esse, por sua vez, depende de uma commodity: o Petróleo. Ele é comercializado no mercado mundial, com cotação diária em dólar. Por isso, se o dólar subir, seu preço sobe. O mesmo ocorre quando o preço da commodity sobe”, detalha.

O especialista reforça que os impostos são os maiores geradores de receita aos Estados e que, atualmente, 28,5% da arrecadação de ICMS pelo Pará vem do comércio de combustíveis, dentre todos os setores da economia.

A advogada Daniela Catunda lembra, em 2018, que enchia o tanque com R$ 150 e rodava o mês inteiro. “O meu trajeto era ir para o estágio de manhã, voltar para casa, ir para o Cesupa de tarde, ir treinar e voltar pra casa. No início do ano passado, eu já passei a precisar botar cerca de 60 reais por semana ou mais, sendo que eu saía de casa, ia para o escritório, passava o dia inteiro lá, ia treinar e casa de novo, e tudo muito perto”, detalha, sobre o aumento nos gastos, que chegou a 70%.

Atualmente, ela e o namorado, Leandro, com quem compartilha o carro, colocam de R$ 100 a R$ 115 por semana, mesmo trafegando ainda somente pelo centro de Belém. “Fomos para Salinas início de novembro de 2019 e colocamos R$ 180 reais para encher o tanque. A gasolina deu para ir, rodar lá e voltar para Belém. A última vez que fomos em julho do ano passado, já passou para 380 reais, complicado”, reclama Leandro.

Também advogado, Jorge Victor Pina conta que, até o início de 2021, a programação financeira mensal contava com R$ 350 reais para a despesa com combustível. “Geralmente enchia o tanque do carro no início do mês, com menos de 200 reais, e na segunda metade do mês, completava com mais 100 ou 150 reais. Hoje, gasto 300 reais ou mais para encher o tanque do carro. E mensalmente gasto cerca de 550 a 600 reais, quando não preciso pegar a estrada, indo de casa para o trabalho, que não é longe”, contabiliza.

O jovem de 34 anos afirma que, também no ano passado, passou a deixar de aceitar audiências em outros municípios porque, ao colocar na ponta do lápis, não compensava financeiramente. “Me ligaram para me contratar para fazer duas audiência no interior e não aceitei, porque o custo com a gasolina não valeria a pena. Teria que aumentar muito o valor que eu cobraria e o cliente, humilde, não poderia pagar. Então sugeri que ele procurasse um advogado na cidade dele”, finalizou.