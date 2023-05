Novidades no cheque passam a valer a partir de outubro; veja o que muda

Mesmo com o uso em queda, o cheque sofrerá mudanças no seu modelo-padrão a partir do dia 2 de outubro deste ano. O objetivo é trazer mais segurança ao usuário, segundo informou o Banco Central. Além disso, o título de crédito também passará a admitir o uso do nome social. As mudanças foram estabelecidas por resoluções aprovadas pelo BC e pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

O que vai mudar

O modelo do cheque passará a ser regulado pelas instituições financeiras. Até então, era o BC quem definia esse padrão;

O cliente poderá incluir nome social nas folhas de cheque. De acordo com o BC, a inspiração para a mudança veio do Pix, que já permite o uso do nome social por parte dos usuários. Os interessados deverão entrar em contato diretamente com os bancos para solicitar a adequação;

Outra possíve mudança é a inclusão de um código de segurança nos campos que identificam a agência em que o cliente tem conta, para garantir que o cheque é legítimo.

Uso em queda

As mudanças buscam atualizar o cheque à realidade. O cheque registrou queda de 94% desde 1995, mas, a título de comparação, ainda é mais popular do que o DOC. Segundo levantamento da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), foram feitas 202,8 milhões operações com cheques em 2022, à frente do DOC (59 milhões), mas bem atrás do boleto (4 bilhões) e Pix (24 bilhões).