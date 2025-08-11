Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

No Pará, taxa de endividados sobe de 68,5% (junho) para 69,3% em julho deste ano

Cartão de crédito lidera os débitos (83,2%)

O Liberal
fonte

Fecomércio aponta que 46% dos endividados estão em atraso por mais de 90 dias (Foto: Marcos Santos | Arquivo USP Imagens)

A taxa de endividamento de famílias no Pará, que informaram ter dívida a vencer, cresceu de 68,5% em junho/25 para 69,3% em julho/25. O percentual apresenta um leve aumento, ainda assim, é menor do que a média do país, que em junho ficou em 78,5%. 

Os dados são da Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Pará) e mostram as dívidas a vencer em cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque pré-datado, prestações de carro e casa). Aliás, o cartão de crédito lidera os débitos (83,2%).

Por faixa de renda, os consumidores com renda de até 10 salários mínimos (sm) ampliaram a taxa de endividamento de 70,2% em junho/25 para 71,3% em julho/25.

Na faixa acima de 10 salários mínimos, as taxas de endividamento caíram de 53,5% para 50% de famílias com dívidas, entre os meses de junho e julho de 2025. Mas, em relação a 2024, houve aumento expressivo no endividamento das famílias de 15,3%: em julho de 2024 era de 45,3% e em julho deste ano passou para 50%.

Inadimplência

A inadimplência na comparação mensal, também aumentou de 22,3% em junho 25 para 23,1% em julho /25. As famílias com renda até 10 sm, registraram alteração na inadimplência, de 22,8% em junho de 2025 para 23,5% em julho/25 e as com remuneração de mais de 10 salários mínimos, apresentaram também elevação de 17,4% para 18,6%.

Também preocupante, enfatiza a Fecomércio, são os inadimplentes que informaram não ter condições de pagar as contas atrasadas no mês seguinte, ou seja, colocar as contas em dia: cerca de 6,7% dos inadimplentes devem permanecer inadimplentes.
"O que causará as limitações de crédito, com efeitos para o consumidor e também para as atividades comerciais, pois influencia negativamente nas possibilidades de venda”, frisa a federação.

Dívidas comprometem entre 31% e 33% da renda familiar

Segundo a Fecomércio, 32% da renda das famílias está comprometida com dívidas, pelo menos nos próximos seis meses, e esse percentual está acima do limite prudencial.

“Os consumidores com renda acima de 10 sm, mensais, destinam 33,1% da renda disponível para pagar as parcelas das dívidas. Já os de renda abaixo de 10 sm, comprometem 31,9%. Em parte, esta taxa é menor do que a taxa anterior, devido a menores possibilidades de acesso ao crédito”, informa a entidade.

O tempo médio dos atrasos ficou em 63 dias, igual ao tempo registrado no mesmo mês do ano anterior. A federação enfatiza que mais de 46% dos inadimplentes estão em atraso por mais de 90 dias.

"Usufruir do crédito não é totalmente negativo, desde que seja necessário e não incorra em juros e comprometimento da renda, assim como não ultrapasse a capacidade mensal de pagar as parcelas para não se tornar inadimplentes etc”.

De acordo com a entidade, “comparada ao resultado do ano anterior, a taxa média de juros cobrada aos consumidores apresentou evolução pelo quinto mês, confirmando a necessidade de mais cuidado com a inadimplência e percentual das famílias que não terão condições de pagar as contas atrasadas”.

"Importante observar as taxas de juros cobradas nas compras no cartão de crédito e sobretudo incidentes sobre os pagamento sem atraso, por isso, é necessário planejar e organizar as finanças de acordo com a capacidade de pagamento e limitações orçamentárias, para não deixar atrasar os pagamentos”, conclui a federação.

Veja o cenário de endividamento no Pará:

ANO                                     JAN/2025        FEV/25    MAR/25    ABR/25    MAI/25    JUN/25   JUL/25   JUL/24

Total de Endividados (%)       69,4%            69,3%       77,1%       68,6%      68,4%       68,5%   69,3%    68,8%

Dívidas ou Contas em Atraso 20,3%           20,6%       28,6%       22,5%      22,2%       22,3%    23,1%    24,4%

Não Terão Condições de Pagar 6,2%         6,2%          12,2%       7,1%       6,5%         6,2%      6,7%       6,3%

Tempo Médio em Atraso (em dias) 61         61              65             64           65              64          63           63

Parcela da Renda Comprometida 32,6%    32,5%        29,9%       32,6%     32,3%       32%       32%        32,9%

Fonte: CNC / FECOMÉRCIO-PARÁ.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

endividamento e inadimplência do consumidor
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

MINHA CASA MINHA VIDA

Pará terá R$ 6,8 milhões para construção de novas moradias rurais

Programa habitacional vai beneficiar famílias de baixa renda em Santa Luzia do Pará e Santo Antônio do Tauá, substituindo moradias precárias por unidades de alvenaria.

11.08.25 19h54

ECONOMIA

Reunião com secretário de Tesouro dos EUA foi cancelada, diz Haddad

Ministro atribui cancelamento à articulação da extrema-direita

11.08.25 19h08

Economia

Simineral divulga balanço das ações do primeiro semestre de 2025

Sindicato das Indústrias Minerais do Pará destaca iniciativas nas áreas da inovação, responsabilidade social e fortalecimento do setor mineral 

11.08.25 18h55

Ressarcimentos

INSS devolve mais de R$ 1 bilhão a beneficiários com descontos ilegais

Cerca de 1,6 milhão de aposentados e pensionistas já foram ressarcidos

11.08.25 17h46

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Qual o valor?

Você sabe quanto custa a moeda de 50 anos do Banco Central? Confira o valor!

A unidade foi produzida em aço inoxidável e revestida de bronze

27.07.25 17h00

Moedas Raras

Tem em casa? Saiba qual é a moeda de R$ 1 que vale mais do que um carro popular

Algumas unidades podem valer entre R$ 26 mil a R$ 50 mil. Veja quais!

31.07.25 14h45

CONCURSOS DE SAÚDE

Concursos de saúde oferecem salário de até R$ 17 mil e têm mais de 3 mil vagas abertas; veja datas

Vagas para diversas especialidades estão abertas em diferentes estados; inscrições seguem até agosto e setembro, com remunerações que podem chegar a R$ 17 mil.

04.08.25 7h15

mais caro

Conta de luz: Aneel aprova alta de 3,74% nas tarifas dos consumidores do Pará

Custo com componentes financeiros foi o principal fator para a elevação, segundo a Agência

05.08.25 11h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda