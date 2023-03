No Pará: maioria das pessoas considera as obras de infraestrutura e transporte importantes

Enquete realizada pelo Grupo Liberal mostra que a maioria das pessoas considera as obras de infraestrutura e transporte importantes para melhorar a qualidade de vida da população ou para atrair investimentos.

VEJA MAIS

No Instagram, 60% dos que responderam à enquete apontaram a melhoria da qualidade de vida como um dos fatores mais importantes. No Twitter, porém, o percentual foi de 43%. Outros 43% consideram as obras importantes para atrair investimentos. Em OLiberal.com, metade dos que responderam à pergunta falaram que essas obras são importantes para atrair investimentos.

A enquete deste final de semana foi:

Por que as obras de infraestrutura e transportes são importantes para o desenvolvimento do Pará?

Resultado da enquete no Instagram:

Melhora a qualidade de vida da população: 60%

Atrai investimentos para o Estado e promove o turismo na região: 21%

Facilita o escoamento da produção agropecuária: 19%

Resultado da enquete no Twitter:

Melhora a qualidade de vida da população: 43%

Atrai investimentos para o Estado e promove o turismo na região: 43%

Facilita o escoamento da produção agropecuária: 14%