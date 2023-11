No Pará, arrecadação de impostos atinge 15,2 bilhões de reais

De janeiro a outubro de 2023, a arrecadação dos impostos e contribuições no Pará, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), atingiu a marca de 15,2 bilhões de reais. Na 2ª Região Fiscal (AC, AM, AP, PA, RR, RO), o estado é responsável por mais de 34% do fisco. Este ano, de acordo com dados divulgados pela Receita Federal divulgados na última segunda-feira (27), o Brasil chegou ao montante de 215,60 bilhões em tributos recolhidos nos primeiros nove meses do ano.

VEJA MAIS

Em comparação a arrecadação deste ano, o número indica um aumento de 3,59% em elevação nominal, e recuo real de 0,55%. No período acumulado de janeiro a outubro de 2023, a participação do estado na composição da arrecadação da 2ª Região Fiscal, formada pelos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima e Rondônia, foi de 34,14%. Já no ano anterior, a contribuição ficou em 35,87%.

Conforme os valores corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA), o valor recolhido pelo Pará chegou ao montante de R$15.202.838 milhões de reais. Somente em Belém, o valor arrecadado com os tributos chegou a R$10.852.312. O levantamento apontou, ainda, que somente nos noves primeiros meses deste ano, a indústria paraense obteve um crescimento de 3,60%, em relação à igual período em 2022. O destaque positivo foi a produtividade do Setor das Indústrias Extrativistas (+4,09 %), impulsionado pela menor produção de minérios de cobre (brutos ou beneficiados) e dos minérios de manganês (brutos ou beneficiados).

O principal impacto negativo veio do ramo de Papel e Celulose (-0,53%), com a diminuição na produção de pastas químicas de madeira ao sulfato; e Minerais Não-Metálicos (-0,35%), devido à queda na produção do caulim beneficiado e elemento pré-fabricado construção civil de cimento ou concreto.

(*Kamila Murakami, estagiária de jornalismo sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política)