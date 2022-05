Nem todo rico pode comprar uma Ferrari: saiba quais são os requisitos para ter carro

Existem algumas coisas que o dinheiro pode comprar, mas uma Ferrari não é uma delas. Foi o que aconteceu com o cantor Justin Bieber, a família Kardashian e o lutador Floyd Mayweather, que não tiveram a “aprovação” da fabricante para adquirir o veículo. Pensando nisso, o O Liberal.com listou o que é preciso para ter uma Ferrari. Conheça os critérios:

VEJA MAIS

As edições exclusivas e edição limitada da marca italiana seguem a política de não deixar “qualquer pessoa” comprar o carro, mesmo aquelas que possuem uma grande quantia em dinheiro. Isso porque, o objetivo dos fabricantes é preservar o prestígio do carro e mantê-lo como uma “obra de arte” com valor milionário.

O que é preciso para ter uma Ferrari?

Fidelidade: os clientes que comprarão os modelos mais caros e desejados da Ferrari são “pré escolhidos”, ou seja, precisam ser “merecedores” para ter o veículo milionário na garagem de casa.

os clientes que comprarão os modelos mais caros e desejados da Ferrari são “pré escolhidos”, ou seja, precisam ser “merecedores” para ter o veículo milionário na garagem de casa. Comprometimento em não revender o veículo: os compradores não podem revender os seus veículos, o que inclui colocá-los à venda na internet ou em anúncios. Quem “enjoar” ou ficar insatisfeito com o carro, deve devolvê-lo à concessionária onde foi adquirido pela primeira vez.

os compradores não podem revender os seus veículos, o que inclui colocá-los à venda na internet ou em anúncios. Quem “enjoar” ou ficar insatisfeito com o carro, deve devolvê-lo à concessionária onde foi adquirido pela primeira vez. Não alterar o automóvel: os donos são proibidos de realizar alterações nos carros. Caso descumpra, esta pessoa será banida de comprar automóveis da Ferrari.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)