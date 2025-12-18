Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Não há seta e nem porta fechada em relação à decisão do Copom, diz Galípolo

O presidente do Banco Central disse que o Copom busca não fornecer sinalizações, mas também não fechar portas, ao adotar uma postura dependente de dados

Estadão Conteúdo
fonte

Gabriel Galípolo. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, frisou nesta quinta-feira, 18, que "não há seta nem porta fechada" em relação à decisão do Comitê de Política Monetária (Copom). Disse que entende a ansiedade gerada pela autarquia "não se amarrar" e os que gostariam que o BC desse um aviso em neon sobre a queda de juros, mas enfatizou que dentro das alternativas e os custos existentes, essa estratégia tem se mostrado a mais coerente.

E acrescentou: "Conforme fomos retirando algumas expectativas que existiam em palavras-chaves, significativas de sinal, todo mundo vai migrando para que a projeção vire um sinal. Não adianta querer achar que vai ter uma coisa, nem na projeção."

A declaração foi feita em entrevista coletiva sobre o Relatório de Política Monetária (RPM) do quarto trimestre divulgado mais cedo.

O presidente do Banco Central disse que o Copom busca não fornecer sinalizações, mas também não fechar portas, ao adotar uma postura dependente de dados.

"Dado o ambiente, no trade-off existente entre sinalizar antes o que vai fazer e conseguir usar o período que você tem até a próxima reunião do Copom para reunir dados e lá tomar a sua decisão, vale mais a pena a segunda opção. É isso que significa 'dependente de dados'", disse Galípolo.

Também presente na entrevista, o diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen, disse que a postura dependente de dados que foi adotada pelo Copom tem mostrado efeitos benéficos, permitindo ao colegiado incorporar novos números à medida que eles aparecem.

Guidance

O presidente do Banco Central evitou responder se o próximo movimento do Copom seria de cortar juros, se o cenário evoluir como esperado. Ele disse que esse seria um "guidance derivado."

"A gente não tem esse guidance derivado para dar", afirmou o banqueiro central, reforçando a posição dependente de dados. "A facilidade que a gente tem, nesse caso, de não dar a pista, não é nem porque está sendo muito habilidoso em esconder alguma coisa, é porque realmente não há sobre o que dar uma pista, porque a gente não tomou essa decisão."

Diogo Guillen, por sua vez, esclareceu que o Copom buscou botar em perspectiva a evolução do cenário quando mencionou, na sua comunicação, que vem acumulando confiança no processo de desinflação. "Foi refletindo isso tanto na condução, quanto na apresentação", ele disse.

O diretor explicou que o BC tem buscado ser transparente na comunicação, por exemplo, ao trocar a descrição da manutenção da taxa Selic no nível atual por período bastante prolongado, de "suficiente" para "adequada."

Choques

Galípolo afirmou ainda que a autarquia incorpora choques gradativamente ao seu cenário, de modo a ver como os dados demonstram que será o impacto resultante. Mencionou que as tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil foram um desses casos.

"As previsões originais do ponto de vista do que ia acontecer e o que acabou se revelando ainda têm uma discrepância. Acho que ainda existe uma grande discussão, será que vai ainda aparecer, não vai aparecer, essa discussão está bastante presente, mas a própria existência da discussão sugere a gente permanecer nessa posição", afirmou o presidente do BC.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BC/COPOM/JUROS/GALÍPOLO
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

Lideranças do cooperativismo celebram vitórias em evento festivo na Estação das Docas

Programação premiou cooperativas que se destacam por práticas de gestão e homenageou gestores do segmento

18.12.25 21h56

decisão

STF mantém regra da reforma que reduziu aposentadoria por incapacidade permanente

Em abril de 2024, a Corte máxima reconheceu a repercusssão geral do caso - que a decisão do STF valeria para outros casos semelhantes em todo o país

18.12.25 17h48

levantamentos

Portaria autoriza IBGE a contratar 39 mil temporários para Censo Agro e de população nas ruas

O edital de abertura das inscrições para o processo seletivo simplificado será publicado em até seis meses, "contados a partir da publicação do ato normativo"

18.12.25 16h24

taxa de juros

Lula: 'Espero que Galípolo esteja cheirando o mesmo ar que eu' para queda de juros

Lula disse que, da mesma forma que se sente cheiro de chuva, "está sentido um cheiro que logo, logo, a taxa de juros vai começar a baixar"

18.12.25 15h42

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

imposto

Decreto regulamenta desconto no IPVA para 2026 no Pará

Documento foi publicado em edição extra do Diário Oficial

16.12.25 11h34

BENEFÍCIO TRABALHISTA

Segunda parcela do 13º salário deve ser paga até a próxima sexta-feira

Salário extra injetará R$ 369,4 bilhões na economia, segundo o Dieese

14.12.25 14h17

FIQUE DE OLHO!

Abono salarial PIS/Pasep terá calendário de pagamento fixo em 2026

O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e o Pasep, pelo Banco do Brasil.

16.12.25 18h33

IMPOSTO

Mudança no IPTU: Prefeitura de Belém diz quando o reajuste proposto passa a valer

Gestão municipal garante que IPTU de 2026 não será afetado; boletos seguirão legislação atual com critérios técnicos e transparência

17.12.25 17h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda