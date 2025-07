Não é razoável que 1% faça 'inferno' na internet adotando o 'nós contra eles', diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o "1%" da população - em referência aos mais ricos - precisa entender que chegou o momento de fazer um ajuste fiscal que não recaia apenas aos mais pobres, tendo um esforço coletivo para haver distribuição "na medida de possibilidade de cada um".

Haddad também afirmou que o Brasil está entre as 10 piores economias do mundo em relação à desigualdade de renda. "Então não é razoável que 1% da população faça inferno na internet dizendo que colocamos 'nós contra eles'", enfatizou, em entrevista ao portal Metrópoles.

O ministro, assim como em outras ocasiões, afirmou novamente que a "turma da cobertura" não aceita contribuir com o ajuste fiscal. Questionou se é "nós contra eles" ou "eles contra nós", e também perguntou "por que 1% tem tanta influência no País?", sendo que este montante "paga menos do que os 99%" em termos de impostos, segundo o titular da Fazenda.

Haddad afirmou também que o mundo inteiro está discutindo a jornada de trabalho, e que o governo Lula quer melhorar essa questão.