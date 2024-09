Apenas 31% das pessoas são financeiramente independentes na região Norte

Quando o assunto é independência financeira, a população tem parâmetros diferentes para definir esse estágio da vida. Na região norte, segundo a pesquisa do Instituto Opinion Box, divulgada pela Serasa, apenas 31% das pessoas alcançaram a independência, contra 35% na análise de todo o país. O levantamento também identificou entre os respondentes da região as principais características que definem a autonomia financeira são: pagar as contas em dia (51,2%), ter os gastos planejados (46%) e conseguir pagar as dívidas de forma segura (40,5%).

Sobre os caminhos para a independência, os resultados apontam quatro principais momentos onde os nortistas percebem o início da vida financeiramente independente. São eles: o primeiro emprego (28,1%), quando se tornaram mãe e pai (26,4%), saída da casa dos pais (17,5%) e promoção no trabalho (10%). Para os recém chegados ao nicho da independência, o especialista em finanças pessoais da Serasa, Thiago Ramos, alerta que esse momento “demanda cautela e exige cuidados necessários sobre o que fazer com os primeiros salários, como organizar as novas contas básicas e como utilizar a obtenção de crédito da forma mais consciente possível”.

Em todo o Brasil, o levantamento ouviu 1.200 pessoas, sendo a maior parte composta por mulheres (52% mulheres e 48% homens), de 18 a 60 anos ou mais. A partir dos resultados obtidos, o especialista da Serasa, também analisa momentos comuns entre os respondentes, que marcam sua inserção na estatística da segurança financeira. “Os dados mostram que, para a maior parte dos brasileiros, essa sensação de autonomia chega junto com a inserção no mercado de trabalho, uma promoção profissional ou coincide com o período de mudança da casa dos pais”, explica.

Ficam de fora do percentual de independentes, mais de 70% da população da região norte, que enxergam esse momento da vida financeira como algo distante. Outros números obtidos pelo levantamento apontam o perfil dos que ainda dependem de alguém para arcar com suas despesas. Dessa amostragem, 49% dos entrevistados no norte admitem sentir culpa por conta da dependência e 43% temem nunca conseguir alcançar a independência.