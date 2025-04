Crise? Musk chama conselheiro da Casa Branca de 'idiota' e 'burro'

O conselheiro econômico da Casa Branca, Peter Navarro, foi alvo de duras críticas por parte de Elon Musk. Em uma publicação no X, o CEO da Tesla afirmou que Navarro "é realmente um idiota".

A declaração veio em resposta a uma entrevista concedida por Navarro à CNBC, na qual ele disse que "Elon não é um fabricante de carros, ele é um montador de carros", alegando que a maior parte das peças utilizadas pela Tesla é importada.

"Uma boa parte dos motores que ele usa vem do Japão e da China. A eletrônica vem de Taiwan", afirmou Navarro.

Em sua réplica, Musk rebateu dizendo que "o que ele diz é comprovadamente falso" e reforçou que a Tesla fabrica "os carros mais americanos que existem". O bilionário ainda disparou: "Navarro é mais burro que um saco de pedras".

Segundo ele, a montadora possui "o maior porcentual de conteúdo nacional" entre os fabricantes de automóveis dos Estados Unidos.

Questionada pela CNBC, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, demonstrou indiferença diante das declarações de Musk.

"Tanto faz. Somos o governo mais transparente da história expressando nossos desacordos em público", disse a porta-voz por telefone a um jornalista da emissora.

Essa não é a primeira vez que Musk critica publicamente medidas ou integrantes do governo de Donald Trump. Na segunda-feira, o empresário compartilhou um vídeo do economista Milton Friedman defendendo o livre comércio e classificando as tarifas como "barreiras ao livre comércio".