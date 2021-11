Mundo Senai apresenta as profissões industriais e oportunidades no mercado de trabalho no Pará

Nesta quinta-feira (11), o Senai abre as portas das suas unidades para possibilitar que visitantes conheçam profissões industriais e fiquem atualizados sobre as oportunidades do mercado de trabalho e para o cenário pós-pandemia. Realizado em parceria com a TV Liberal, o Mundo SENAI 2021 vai ocorrer em onze municípios do Pará: Altamira, Barcarena, Belém (unidades CEDAM e Getúlio Vargas), Bragança, Canaã dos Carajás (programação interna), Castanhal, Juruti (programação interna), Marabá, Paragominas, Parauapebas e Santarém, das 8h às 18h.

A programação gratuita envolve palestras, minicursos, orientação profissional, visita aos laboratórios, entre outras atrações. Porém, a entidade observa que o acesso às unidades e às oficinas e palestras será limitado, para evitar aglomerações.

“O SENAI sempre se antecipou às demandas do setor produtivo, criando um ambiente de aprendizado focado nas oportunidades do mundo do trabalho, com profissionais capacitados e infraestrutura que estão de acordo com as demandas do mercado. Além disso, estimulamos, em nossa metodologia de ensino, que os alunos desenvolvam o empreendedorismo, para que, quando formados, possam criar seus próprios negócios. No Mundo SENAI deste ano queremos que os visitantes se encontrem em alguma área que irá lhe gerar oportunidades”, diz o Diretor Regional do SENAI/PA, Dário Lemos.

Para participar do evento basta comparecer a unidade do SENAI mais próxima. Porém, quem não puder comparecer presencialmente, poderá acompanhar parte da programação, como a abertura do evento, palestras e oficinas, pelo Facebook (SENAI Pará) e pelo Youtube (Sistema FIEPA). A audiência também poderá participar das atrações online, interagindo por meio das plataformas digitais oficiais do SENAI.

“Em 2020, no auge da pandemia, fizemos o Mundo SENAI todo online e tivemos um grande engajamento das pessoas. Este ano, mesmo voltando ao modo presencial, optamos por transmitir parte da nossa programação ao público que não tem como ir até uma unidade do SENAI, mas que também deseja se atualizar sobre as oportunidades do mercado profissional”, destaca Lucas Silveira, Gerente de Relacionamento com o Mercado do SENAI/PA e coordenador local do evento.