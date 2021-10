MP afirma que edital para concurso público será publicado nos próximos dias

Nesta semana, o Ministério Público do Pará afirmou que o edital para o concurso público para os cargos de analista jurídico e promotor de justiça será divulgado nos próximos dias. No entanto, até a homologação do resultado do certame, o órgão prevê a contratação temporária e emergencial de analistas jurídicos por meio do Processo Seletivo Simplificado.

As inscrições para o PSS encerram-se no dia 22 de outubro e podem ser feitas no site da Sipros . Após o período de inscrições, será realizada uma análise documental e curricular dos candidatos, que durará entre os dias 26 de outubro e 11 de novembro. O salário inicial é de R$ 3.555,75.

“A contratação temporária justifica-se pela necessidade premente de analistas juntos aos órgãos de execução, conforme demandas apresentadas por esses órgãos perante a Procuradoria-Geral de Justiça”, afirma o Ministério Público.

Após a homologação do resultado do concurso público do MPPA, cujas providências estão em curso, no que tange ao cargo efetivo de analista jurídico, os contratos temporários relativos aos cargos preenchidos em função do PSS, serão rescindidos, para dar lugar aos concursados.

Há ainda vagas de cadastro reserva para estagiários que estejam cursando as faculdades de engenharia civil, biblioteconomia, ciências contábeis, serviço social, psicologia, direito. As inscrições vão do dia 18 até o dia 30 de outubro, no site do Ministério Público do Pará.