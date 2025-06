Movimento em salões de beleza cresce com a chegada das férias escolares no Pará

As férias escolares estão cada vez mais próximas e os salões de beleza em Belém começam a sentir um aumento na demanda de clientes, especialmente por mulheres que desejam inovar o visual. Segundo donos de salões, as consumidoras buscam principalmente por novos cortes de cabelo e tratamentos mais intensivos que protejam os fios dos efeitos do sol e da água do mar.

A empresária Dalila Grippa, proprietária de um salão especializado em cabelos com curvatura, em Belém, explica que a procura pelos serviços já começou a crescer e deve se intensificar nas próximas semanas. "A procura agora em julho intensifica um pouco mais, porque as pessoas querem fazer o tratamento antes de ir pra praia, já prevenindo os danos do sol, do mar, e também na volta, que aí elas vêm para dar uma recuperada no cabelo", afirmou.

Empresária Dalila Grippa (Wagner Santana / O Liberal)

Segundo Dalila, cerca de 90% do público atendido em seu espaço é composto por mulheres. Os serviços mais procurados nesta época são os voltados à hidratação intensiva e à recuperação capilar, com destaque para os combos promocionais. "Estamos oferecendo um combo de hidratação com designer de corte e ozonioterapia por R$ 200. Também tem o tratamento de acidificação com corte, que é o mais procurado entre as cacheadas, por R$ 230", explicou.



O espaço da empresária atende pessoas com cabelos crespos, cacheados, ondulados e em transição capilar (Wagner Santana / O Liberal) O espaço da empresária atende pessoas com cabelos crespos, cacheados, ondulados e em transição capilar (Wagner Santana / O Liberal)

A empresária avalia que a expectativa é positiva para o restante do mês. "A gente acredita que a demanda vai crescer ainda mais até o início de julho, por conta do período de veraneio. A expectativa é bem boa".

Quem também já sente os efeitos da chegada das férias é o cabeleireiro Marcos Rodrigues, dono de um salão no bairro da Pedreira. Com mais de 10 anos de experiência no ramo, ele conta que o mês de julho traz bastante movimento para o espaço dele. "As clientes querem estar com o visual em dia pra viajar, tirar fotos, ir a eventos. Então, além dos tratamentos, aumenta muito a procura por escovas, colorações e cortes", explicou.

Ele também tem apostado em pacotes promocionais para conseguir alcançar mais clientes. "Lançamos um combo de corte, escova e manicure por R$ 130. É um diferencial que ajuda a fidelizar quem já é cliente e também atrai novos", conclui.

O empresário também está com boas expectativas quanto ao período das férias e espera realizar muitos procedimentos, além de ter uma alta lucratividade.