Movimento dos shoppings paraenses cresceu em agosto e setembro

As vendas nos nove shopping centers localizados no Pará tiveram aumento de 6% em agosto deste ano quando comparadas com o mesmo mês do ano passado, segundo dados de monitoramento da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), que mostram a retomada do setor e a volta do consumidor às compras. Em toda a região Norte, o crescimento registrado foi de 24,7%. A pesquisa foi divulgada nesta quinta-feira (28).

O estudo avalia que a recuperação do setor "já é forte" na região, já que quando comparados com o mesmo mês de agosto de 2019, antes da pandemia de covid-19, a alta é de 21,2%.

Tocantins (11%) liderou o bom momento de vendas na região, seguido por Roraima (10%), Amazonas (7%), Pará (6%) e Amapá (2%). Acre (-18%) e Rondônia (-17%) ficaram abaixo dos números constatados na região.

Os números da Associação indicam que, ainda em setembro de 2021, em cinco dos sete estados da região os shoppings seguiram a tendência de recuperação. Tocantins teve a maior recuperação com uma alta de 17%, seguido por Rondônia (13%), Pará (12%), Amapá (7%) e Roraima (5%). Apenas o Acre (-8%) ficou com faturamento abaixo do período.

Luciene Pires é vice-gerente de uma loja de roupas em um shopping da capital paraense e afirma que em agosto notou pouco movimento na loja, mas que da metade de setembro até o final de outubro a procura melhorou. Ela agora vive a expectativa de um Natal com muitos consumidores em busca de presentes.

"Eu percebo que as pessoas querem estar no shopping, querem gastar, querem comprar. Não sei se as coisas estão melhorando para todo mundo mas essa época do ano é boa também, né? De outubro pra frente o negócio vai indo. O Dia das Crianças foi bom mas o Natal vai ser melhor eu acho", ela diz.

Os dados foram obtidos por meio do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), com análises elaboradas pela Abrasce que contemplam apenas o varejo físico, sem considerar as vendas das lojas de shopping que eventualmente são realizadas por canais digitais.

O presidente da Associação, Glauco Humai, acredita que com a divulgação dos dados os investidores e empreendedores poderão ter uma maior imersão sobre o setor e planejar as ações para 2022, já que os varejistas estão otimistas com uma retomada econômica ano que vem.

“Eles permitem um diagnóstico mais preciso da realidade local, ajudando a prever tendências e a estimular investimentos e novos negócios para os shoppings e todo o varejo”, afirmou.

Os dados de outubro ainda não estão finalizados, mas a Abrasce também divulgou os resultados das vendas da semana que antecedeu o Dia das Crianças (04 a 10/10) comparados aos da semana imediatamente anterior (27/09 a 03/10). As maiores taxas de crescimento foram registradas no Tocantins (22,8%), Amazonas (22,3%) e Amapá (20,2%). A menor taxa de crescimento foi observada no Acre (1,9%).

Quando comparado a semana do dia 4 a 10 de outubro com a semana equivalente do mês de setembro (de 6 a 12), as maiores taxas de crescimento de vendas foram registradas em Tocantins (18,2%), em Roraima (15,3%), Amazonas (12,7%), Amapá (12,4%) e Rondônia (11,7%). As menores taxas, do período, foram observadas nos estados do Pará (1,6%) e do Acre (3,6%).