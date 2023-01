Motoristas podem ter descontos no IPVA até esta terça-feira (17); veja as placas

Proprietários de veículos com final de placas 71 a 91 que não tiveram multas de trânsito podem pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA/2023) com desconto até amanhã (17). Para quem não teve multa nos últimos dois anos, o desconto pode chegar a 15%. Há ainda a possibilidade de abatimento de 10% no valor do IPVA para quem não recebeu multas no ano passado e 5% nas demais situações.

O IPVA pode ser pago de três formas: por antecipação em parcela única, com desconto; parcelamento em até três vezes antes do vencimento, sem desconto, ou pagamento integral junto com o licenciamento, sem desconto.

Para antecipar o pagamento em três parcelas é preciso observar a data no calendário anual, disponível no site da Sefa.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).