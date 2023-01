Prazos para descontos no pagamento do IPVA 2023 começam a vencer nesta sexta; confira calendário

Os prazos para garantir os descontos do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) começam a vencer nesta sexta-feira (6) para proprietários que desejam efetuar o pagamento antecipado referente ao ano de 2023. Esse primeiro limite vale para veículos com finais de placas 01 a 31. Ao final da página, confira todos os números.

VEJA MAIS

O pagamento do IPVA é anual e obrigatório para todos os proprietários de carros, motos, caminhões, ônibus e outros veículos, e o cálculo do tributo é feito com base na marca/modelo, seguindo estimativa sobre seu valor realizada por pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Motoristas que não foram multados nos últimos 2 anos têm direito a 15% de desconto sobre o valor do IPVA. Já quem não recebeu multa apenas no ano passado, garante 10%. Para as demais situações, é aplicado 5% de desconto no valor do tributo.

O imposto prevê três opções de pagamento: antecipação em parcela única, que é a opção que permite aplicação de desconto; parcelamento em até três vezes, antes do vencimento, ou pagamento integral junto com o licenciamento. Nesses últimos casos não há incidência de descontos.

Para consultar o valor do tributo, os proprietários devem acessar o site da Sefa a partir do dia 2 de janeiro de 2023 e emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE). A taxa pode ser quitada nos bancos Banpará, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal (CEF), Banco da Amazônia (Basa), Bradesco e Itaú.

Confira o calendário de vencimentos do IPVA 2023:

FINAL DE PLACA DATA DO LICENCIAMENTO IPVA CIDADÃO PARCELAMENTO SEM DESCONTO

cota única 1ª cota 2ª cota 3ª cota

01-31 3-Mar 6-Jan 6-Jan 6-Feb 3-Mar

41-61 10-Mar 10-Jan 10-Jan 10-Feb 10-Mar

71–91 17-Mar 17-Jan 17-Jan 17-Feb 17-Mar

02-32 24-Mar 24-Jan 24-Jan 24-Feb 24-Mar

42-62 31-Mar 31-Jan 31-Jan 28-Feb 31-Mar

72–92 14-Abr 14-Feb 14-Feb 14-Mar 14-Abr

03-33 28-Abr 28-Feb 28-Feb 28-Mar 28-Abr

43-63 5-Mai 6-Mar 6-Mar 6-Apr 5-Mai

73-93 12-Mai 13-Mar 13-Mar 12-Abr 12-Mai

04-34 19-Mai 20-Mar 20-Mar 19-Abr 19-Mai

44-64 26-Mai 27-Mar 27-Mar 26-Abr 26-Mai

74–94 2-Jun 3-Abr 3-Abr 2-Mai 2-Jun

05-35 16-Jun 17-Abr 17-Abr 16-Mai 16-Jun

45-65 23-Jun 24-Abr 24-Abr 23-Mai 23-Jun

75–95 30-Jun 28-Abr 28-Abr 30-Mai 30-Jun

06-36 7-Jul 8-Mai 8-Mai 7-Jun 7-Jul

46-66 14-Jul 15-Mai 15-Mai 14-Jun 14-Jul

76-96 21-Jul 22-Mai 22-Mai 21-Jun 21-Jul

07-37 4-Ago 5-Jun 5-Jun 4-Jul 4-Ago

47-67 11-Ago 12-Jun 12-Jun 11-Jul 11-Ago

77-97 18-Ago 19-Jun 19-Jun 18-Jul 18-Ago

08-38 25-Ago 26-Jun 26-Jun 25-Jul 25-Ago

48-68 1-Set 3-Jul 3-Jul 1-Ago 1-Set

78–98 15-Set 17-Jul 17-Jul 16-Ago 15-Set

09-39 22-Set 24-Jul 24-Jul 22-Ago 22-Set

49-69 29-Set 31-Jul 31-Jul 29-Ago 29-Set

79–99 6-Out 7-Ago 7-Ago 6-Set 6-Out

00-30 20-Out 21-Ago 21-Ago 20-Set 20-Out

40-60 10-Nov 11-Set 11-Set 10-Out 10-Nov

70-90 24-Nov 25-Set 25-Set 24-Out 24-Nov

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)