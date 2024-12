Morre o compositor e instrumentista Mestre Laurentino, aos 98 anos, em Belém

Morreu, na tarde deste sábado (21/12), em Belém, o compositor e instrumentista Mestre Laurentino, aos 98 anos. Ele estava em casa, onde morava na travessa Barão do Triunfo com a filha Greyce Corrêa, no bairro da Sacramenta. O músico completaria 99 anos no dia 1º de janeiro de 2025.

Natural de Ponta de Pedras, mas criado em Belém, o marajoara é sinônimo de popularidade na capital paraense, e era considerado o roqueiro mais antigo do Brasil. Mestre Laurentino era autodidata e teve suas músicas gravadas por grandes nomes da música nacional, como Gilberto Gil, Otto, Tom Zé e Mundo Livre S/V.

Abaixo, acompanhe a comemoração do aniversário de 93 anos, de Mestre Laurentino, em 2019. Ele se apresentou ao lado de artistas e amigos, como o baixista Calibre, no chamado Baile do Mestre Laurentino.





Nascido em 1° de janeiro de 1926, no município de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó, Laurentino foi criado em Belém pelo jurista Francisco da Costa Palmeira. Ele era habilidoso com a gaita harmônica, seu instrumento favorito, que disse ter comprado pela primeira vez quando tinha 18 anos.

Laurentino teve diversas atividades de trabalho, na vida adulta, contava que havia sido boxeador, mas também ajudante de pedreiro e mecânico de aviação, na extinta empresa Real Aerovias, que existiu entre 1946 a 1961.

O compositor assinou dezenas de músicas dançantes, e tinha orgulho do hit “Lourinha Americana”, um sucesso de público na capital paraense, e por onde mais ele a tocasse.