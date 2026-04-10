Moradores de mais um município do Pará podem receber FGTS Calamidade de até R$ 6,2 mil

Os trabalhadores de Mãe do Rio, no Pará, podem solicitar a partir desta sexta-feira (10) o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade. A liberação, motivada pelas chuvas intensas que atingiram a cidade, é realizada por meio do Aplicativo FGTS da Caixa Econômica Federal. Conforme endereços identificados pela Defesa Civil do município, os moradores da cidade poderão realizar o saque até o dia 8 de julho de 2026.

Na semana passada, trabalhadores de outros sete municípios do estado também foram contemplados com o benefício, com a abertura do prazo para solicitação do recurso. São eles: Água Azul do Norte, Anapu, Cachoeira do Arari, Nova Ipixuna, Placas, Ulianópolis e Uruará. No total, 32 municípios paraenses estão sendo alcançados pela medida.

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Para ter direito ao benefício, é necessário possuir saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220,00 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível.

A solicitação é feita pelo Aplicativo FGTS, na opção Saques, diretamente pelo celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Ao registrar a solicitação, o trabalhador pode indicar uma conta da Caixa, como a Poupança Digital CAIXA Tem, ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo. O Aplicativo FGTS está disponível para download gratuito nas plataformas digitais, sendo compatível com os sistemas operacionais Android e iOS.

Passo a passo para a solicitação via aplicativo

Baixe o Aplicativo FGTS e insira as informações de cadastro.

e insira as informações de cadastro. Acesse a opção “Solicitar seu saque 100% digital” ou, no menu inferior, vá em “Saques” e selecione “Solicitar saque”.

Clique em “Calamidade pública”, informe o nome do município e selecione-o na lista.

Escolha o tipo de comprovante de endereço, digite o CEP e o número da residência.

Encaminhe os seguintes documentos: Foto de documento de identidade; Comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade.

Escolha a conta para crédito do valor (Caixa ou outro banco) e envie a solicitação.

Documentação necessária para o saque

Documento de identidade: São aceitos Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou passaporte (frente e verso).

São aceitos Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou passaporte (frente e verso). Selfie: (foto de rosto) com o documento de identidade visível.

(foto de rosto) com o documento de identidade visível. Comprovante de residência: Em nome do trabalhador, como conta de luz, água, telefone, gás, fatura de internet/TV, cartão de crédito, entre outros, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade.

Em nome do trabalhador, como conta de luz, água, telefone, gás, fatura de internet/TV, cartão de crédito, entre outros, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade. Caso não possua comprovante de residência, o trabalhador poderá apresentar: Declaração do município atestando residência na área afetada; Declaração própria com nome completo, Cadastro de Pessoa Física (CPF), data de nascimento e endereço completo com CEP (as informações serão verificadas pela Caixa nos cadastros oficiais do Governo Federal); Certidão de casamento ou escritura pública de união estável, caso o comprovante de residência esteja em nome do cônjuge ou companheiro(a).



Municípios paraenses contemplados com a medida e prazo para solicitar o saque

Água Azul do Norte: 01/07/2026 Anapu: 01/07/2026 Aveiro: 06/07/2026 Bannach: 01/06/2026 Bom Jesus do Tocantins: 08/06/2026 Bonito: 29/06/2026 Cachoeira do Arari: 01/07/2026 Curuá: 06/07/2026 Eldorado do Carajás: 06/07/2026 Garrafão do Norte: 06/07/2026 Goianésia do Pará: 04/06/2026 Jacareacanga: 14/04/2026 Jacundá: 17/06/2026 Mãe do Rio: 08/07/2026 Mocajuba: 22/06/2026 Mojuí dos Campos: 25/06/2026 Muaná: 04/06/2026 Nova Esperança do Piriá: 29/06/2026 Nova Ipixuna: 01/07/2026 Novo Progresso: 16/06/2026 Pacajá: 01/06/2026 Palestina do Pará: 14/06/2026 Placas: 01/07/2026 Rio Maria: 11/06/2026 Salinópolis: 22/06/2026 Santa Maria das Barreiras: 22/06/2026 São Domingos do Araguaia: 29/06/2026 São Geraldo do Araguaia: 14/06/2026 Trairão: 14/06/2026 Ulianópolis: 01/07/2026 Uruará: 01/07/2026 Vitória do Xingu: 06/07/202