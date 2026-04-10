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Economia

Moradores de mais um município do Pará podem receber FGTS Calamidade de até R$ 6,2 mil

Em todo o estado, mais de 30 municípios já foram contemplados pela medida

O Liberal
fonte

Solicitação é feita pelo Aplicativo FGTS, na opção Saques, diretamente pelo celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência (Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

Os trabalhadores de Mãe do Rio, no Pará, podem solicitar a partir desta sexta-feira (10) o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade. A liberação, motivada pelas chuvas intensas que atingiram a cidade, é realizada por meio do Aplicativo FGTS da Caixa Econômica Federal. Conforme endereços identificados pela Defesa Civil do município, os moradores da cidade poderão realizar o saque até o dia 8 de julho de 2026.

Na semana passada, trabalhadores de outros sete municípios do estado também foram contemplados com o benefício, com a abertura do prazo para solicitação do recurso. São eles: Água Azul do Norte, Anapu, Cachoeira do Arari, Nova Ipixuna, Placas, Ulianópolis e Uruará. No total, 32 municípios paraenses estão sendo alcançados pela medida. 

Veja mais

image FGTS Calamidade: Trabalhadores de 7 municípios do Pará podem sacar benefício a partir desta sexta
Valor máximo para retirada é de R$ 6.220,00 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível

Para ter direito ao benefício, é necessário possuir saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220,00 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível.

A solicitação é feita pelo Aplicativo FGTS, na opção Saques, diretamente pelo celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Ao registrar a solicitação, o trabalhador pode indicar uma conta da Caixa, como a Poupança Digital CAIXA Tem, ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo. O Aplicativo FGTS está disponível para download gratuito nas plataformas digitais, sendo compatível com os sistemas operacionais Android e iOS.

Passo a passo para a solicitação via aplicativo

  • Baixe o Aplicativo FGTS e insira as informações de cadastro.
  • Acesse a opção “Solicitar seu saque 100% digital” ou, no menu inferior, vá em “Saques” e selecione “Solicitar saque”.
  • Clique em “Calamidade pública”, informe o nome do município e selecione-o na lista.
  • Escolha o tipo de comprovante de endereço, digite o CEP e o número da residência.
  • Encaminhe os seguintes documentos:
    • Foto de documento de identidade;
    • Comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade.
  • Escolha a conta para crédito do valor (Caixa ou outro banco) e envie a solicitação.

Documentação necessária para o saque

  • Documento de identidade: São aceitos Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou passaporte (frente e verso).
  • Selfie: (foto de rosto) com o documento de identidade visível.
  • Comprovante de residência: Em nome do trabalhador, como conta de luz, água, telefone, gás, fatura de internet/TV, cartão de crédito, entre outros, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade.
  • Caso não possua comprovante de residência, o trabalhador poderá apresentar:
    • Declaração do município atestando residência na área afetada;
    • Declaração própria com nome completo, Cadastro de Pessoa Física (CPF), data de nascimento e endereço completo com CEP (as informações serão verificadas pela Caixa nos cadastros oficiais do Governo Federal);
    • Certidão de casamento ou escritura pública de união estável, caso o comprovante de residência esteja em nome do cônjuge ou companheiro(a).

Municípios paraenses contemplados com a medida e prazo para solicitar o saque

  1. Água Azul do Norte: 01/07/2026
  2. Anapu: 01/07/2026
  3. Aveiro: 06/07/2026
  4. Bannach: 01/06/2026
  5. Bom Jesus do Tocantins: 08/06/2026
  6. Bonito: 29/06/2026
  7. Cachoeira do Arari: 01/07/2026
  8. Curuá: 06/07/2026
  9. Eldorado do Carajás: 06/07/2026
  10. Garrafão do Norte: 06/07/2026
  11. Goianésia do Pará: 04/06/2026
  12. Jacareacanga: 14/04/2026
  13. Jacundá: 17/06/2026
  14. Mãe do Rio: 08/07/2026
  15. Mocajuba: 22/06/2026
  16. Mojuí dos Campos: 25/06/2026
  17. Muaná: 04/06/2026
  18. Nova Esperança do Piriá: 29/06/2026
  19. Nova Ipixuna: 01/07/2026
  20. Novo Progresso: 16/06/2026
  21. Pacajá: 01/06/2026
  22. Palestina do Pará: 14/06/2026
  23. Placas: 01/07/2026
  24. Rio Maria: 11/06/2026
  25. Salinópolis: 22/06/2026
  26. Santa Maria das Barreiras: 22/06/2026
  27. São Domingos do Araguaia: 29/06/2026
  28. São Geraldo do Araguaia: 14/06/2026
  29. Trairão: 14/06/2026
  30. Ulianópolis: 01/07/2026
  31. Uruará: 01/07/2026
  32. Vitória do Xingu: 06/07/202
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