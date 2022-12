Moradores da Sacramenta e Parque Verde podem requerer Tarifa Social na conta de luz 

A Equatorial Pará está oferecendo aos moradores dos bairros Parque Verde e Sacramenta, em Belém, a oportunidade de acessar a tarifa social de energia elétrica em mais uma ação que será desenvolvida ao longo desta semana. Equipes da concessionária estarão atendendo a população em dois pontos: na Associação de Moradores do Residencial Jardim Sevilha e na Associação de Moradores da área II - Malvinas. A programação começou nesta segunda-feira (26) e prossegue até a sexta (30), sempre das 8h30 ao meio-dia.

VEJA MAIS

De acordo com a concessionária, na prática, trata-se de um mutirão de cadastramento para a Tarifa Social e, ainda, para a oferta de serviços como a negociação de débitos e troca de lâmpadas convencionais por lâmpadas de led, que podem garantir uma economia de até 80% na iluminação residencial. Para fazer a troca, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente pode trocar até cinco lâmpadas.

Como acessar a tarifa social

Benefício assegurado pelo governo federal às famílias de baixa renda, a Tarifa Social concede descontos de 10% a 65% na fatura de energia e, para obtê-lo é necessário comprovar renda de até 3 salários mínimos, estar com o cadastro atualizado no CadÚnico e apresentar os seguintes documentos: RG, CPF e uma conta de energia em nome do titular.

De acordo com o gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Anderson Torres, a ação é uma oportunidade para que as famílias consigam economizar um pouco mais no orçamento em 2023. Ele informa que, além dos mutirões, a empresa promove a busca ativa para alcançar as pessoas com direito ao benefício da Tarifa Social, por exemplo.

“Cada cliente terá o seu caso analisado individualmente. Podem participar do mutirão de negociação os clientes com pelo menos três faturas em atraso, além dos consumidores que tenham parcelamento junto à distribuidora. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar”, destaca Torres.

Serviço:

1. Mutirão no Parque Verde

Local: Associação de Moradores do Jardim Sevilha (rua principal do residencial Jardim Sevilha, Av. Augusto Montenegro, 6800 – Parque Verde).

Data: 26 a 30 de dezembro

Hora: 8h30 às 12h

2. Mutirão na Sacramenta

Local: Associação de Moradores da área II - Malvinas (rua Cláudio Bordalo, 304, Sacramenta)

Data: 26 a 30 de dezembro

Hora: 8h30 às 12h.