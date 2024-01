Modalidades de transferência DOC e TEC só funcionam até o dia 15 de janeiro

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou que o tradicional meio de transferência bancária, o DOC (Documento de Ordem de Crédito), terá suas funções de emissão e agendamento encerradas até as 22h de 15 de janeiro. Após essa data, o serviço será descontinuado, marcando o fim de uma era.

Mas o prazo máximo para agendamento do DOC é 29 de fevereiro, data em que o sistema será definitivamente encerrado. O prazo para processamento dos agendamentos feitos pelos clientes também se encerrará nesta data.

VEJA MAIS

Além do DOC, as operações de Transferência Especial de Crédito (TEC), originalmente criadas por empresas para o pagamento de benefícios a funcionários, também serão descontinuadas. Essa modalidade perdeu relevância com a popularização dos meios de pagamento instantâneos, como o Pix.

A agenda de encerramento desses produtos foi divulgada pelos bancos no ano passado, sinalizando uma transformação significativa no cenário dos meios de pagamento no Brasil.

Veja a programação para o fim dos serviço

15/01/2024, às 22h: Último prazo para envio ou agendamento de DOC e TEC, com data até 29/02/2024. Após essa data, os bancos deixarão de oferecer esses serviços aos clientes.

29/02/2024: Data limite para processamento dos agendamentos feitos pelos clientes pelas instituições financeiras. Também é o prazo final para o fechamento pelos bancos dos sistemas de recebimento e processamento do DOC/TEC.