Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Ministro Luiz Marinho avalia que escala 6x1 é 'muito mais cruel para as mulheres'

Marinho ainda defendeu que o voto em lista fechada - uma proposta de reforma política que já foi defendida pelo PT, mas não avançou - poderia servir para aumentar a participação das mulheres na política

Estadão Conteúdo
fonte

Luiz Marinho. (Foto: @direto_noticias/Twitter)

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse nesta segunda-feira, 27, que o fim da jornada de seis dias de trabalho por um de descanso é uma pauta visivelmente importante para mulheres, embora seja relevante também para homens. Ele discursou na cerimônia de lançamento do 5º Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios.

"Evidente que é importante para homens e mulheres, mas é óbvio, está visível, está latente que essa jornada de trabalho é muito mais cruel para as mulheres", disse o ministro do Trabalho, defendendo a importância de agregar esforços para melhorar as condições das mulheres.

VEJA MAIS

image PEC do fim da escala 6x1 avança na Câmara
Agora, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), precisa instalar uma comissão especial para debater o mérito (conteúdo) da proposta

[[(standard.Article) Motta diz que não fará discussão 'atropelada' sobre escala 6x1]]

Marinho ainda defendeu que o voto em lista fechada - uma proposta de reforma política que já foi defendida pelo PT, mas não avançou - poderia servir para aumentar a participação das mulheres na política. Segundo o ministro, os partidos poderiam ser obrigados a intercalar homens e mulheres nas listas, o que tenderia à paridade em cargos eleitos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

6X1/JORNADA/PEC/LUIZ MARINHO/MULHERES
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

jornada de trabalho

Motta deve instalar comissão especial sobre escala 6x1 nesta semana; veja pontos em discussão

É nesta etapa em que os deputados passarão a discutir o mérito do texto, ou seja, quais serão de fato as regras a serem estabelecidas na emenda constitucional

27.04.26 15h11

DEBATE NACIONAL

Ministro Luiz Marinho avalia que escala 6x1 é 'muito mais cruel para as mulheres'

Marinho ainda defendeu que o voto em lista fechada - uma proposta de reforma política que já foi defendida pelo PT, mas não avançou - poderia servir para aumentar a participação das mulheres na política

27.04.26 12h52

Quintal Produtivo

Emater implanta Quintal Produtivo em Bragança para capacitar agricultores do Pará

Unidade demonstrativa reúne atividades integradas em área de 0,25 hectare

27.04.26 12h39

trabalho

Mulheres recebem 21,3% a menos que homens em empresas privadas com mais de 100 empregados

Segundo o Ministério do Trabalho, desigualdade salarial aumentou no Brasil

27.04.26 11h47

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

aviação

Companhias aéreas suspendem 2 mil voos pelo Brasil; Pará está entre os estados mais afetados

Crise tem relação com a disparada do petróleo no mercado internacional e dos aumentos aplicados pela Petrobras no querosene de aviação

21.04.26 11h32

Oportunidade

Concursos de nível médio oferecem salários de até R$ 24 mil em 2026

Seleções abertas e previstas somam milhares de vagas no país; Pará tem editais anunciados, mas com remunerações mais baixas e alta concorrência

20.04.26 7h00

Economia

Grupo Mateus abre primeiro hipermercado em Belém na sexta-feira (24)

Nova unidade será inaugurada na Doca, e reforça estratégia de expansão da empresa com foco no cliente

22.04.26 22h06

INVESTIMENTO

Petrobras investirá R$ 2,8 milhões na Bacia do Marajó e US$ 2,5 bilhões na Margem Equatorial

Projeto coordenado pelo Serviço Geológico do Brasil busca atualizar conhecimento geológico e identificar potencial energético e mineral na região amazônica; Plano de Negócios 2026-2030 prevê investimento em toda a Margem Equatorial de US$ 2,5 bilhões.

20.04.26 6h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda