Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar tem agenda no Pará nesta semana

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, chega ao Pará na próxima quinta-feira (25) para cumprir uma série de agendas no estado, até sábado, 27 de maio. De acordo com informações divulgadas pela pasta, o principal objetivo do representante do Governo Federal é articular a construção de iniciativas que visem o reflorestamento produtivo no estado, com foco em sistemas agroflorestais, com vistas a gerar renda à agricultura familiar, extrativistas e assentados da reforma agrária e proteger e recuperar as florestas.

VEJA MAIS

Na capital, Belém, ele participa de diálogo na Universidade Federal do Pará (UFPA), reuniões com lideranças e visitas à agroindústria de chocolate orgânico, na Ilha do Combu. Em Santarém, a programação inclui reunião no Incra sobre a estratégia de Ordenamento e Regularização Fundiária e Ambiental na região, encontro com movimentos sociais e instituições para escuta de demandas, e visita à Aldeia Kumaruara Vista Alegre do Capixauã.

Veja a programação divulgada pelo MDA:

Dia 25/05 (Belém)

8h: Visita a Ilha do Combu - Agroindústria de Chocolate da Dona Nena

10h: Diálogos na Universidade Universidade Federal do Pará (UFPA)

Tema: Agenda de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia no Contexto da COP-30

Local: Auditório do Hall do Prédio da Reitoria UFPA, no térreo - Rua Augusto Corrêa, n° 01

Dia 26/05 (Santarém)

9h30: Café da manhã com Incra sobre a estratégia de Ordenamento e Regularização Fundiária e Ambiental na região.

Local: Hotel Santarém Palace - Av. Ruy Barbosa, 726, Centro.

10h30: Atendimento à imprensa

Local: Sede da Secretaria Regional de Governo do Estado

Endereço: Rua 15 de agosto, 120, Centro.

14h: Encontro com movimentos sociais e instituições para escuta de demandas

Local: Auditório da UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará

Dia 27/05 (Alter do Chão)

8h: Visita à Aldeia Kumaruara Vista Alegre do Capixauã