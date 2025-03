Ministra do Reino Unido defende controle da dívida pública e fala em reduzir endividamento

A ministra de Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, voltou a defender suas regras fiscais e pontuou a necessidade de reduzir o endividamento do governo. Em entrevista à Bloomberg, Reeves destacou a necessidade de controle da dívida pública, que consome atualmente 100 bilhões de libras por ano apenas em pagamentos de juros.

"Quando estamos gastando 100 bilhões de libras por ano apenas para pagar a dívida do governo, não acho que alguém possa seriamente argumentar que não precisamos controlar o endividamento e a dívida do governo", afirmou a ministra britânica. "É importante que haja espaço para enfrentar os choques que enfrentamos", disse Reeves, referindo-se a possíveis crises econômicas ou emergências futuras.

Ela argumentou que suas propostas são as mais adequadas para o cenário atual. "Essas são as regras fiscais certas para as circunstâncias que enfrentamos. São um conjunto robusto de regras fiscais."