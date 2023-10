Mineradora abre 30 vagas de Trainees para operações no Pará e Maranhão

A Vale abriu nesta quarta-feira (18), as inscrições para seu Programa de Trainee 2024. São 30 vagas para pessoas que desejam trabalhar nas operações da mineradora no Pará e no Maranhão. O programa é aberto para candidatos de todo o Brasil, busca talentos plurais e valorizará recém-formados dos estados paraense e maranhense. O objetivo é oferecer desenvolvimento técnico e de habilidades de liderança para talentos dispostos a evoluir junto com a Vale e contribuir para que a mineração seja cada vez mais sustentável. As inscrições vão até 13 de novembro e podem ser feitas pelo site da empresa.

O programa é uma oportunidade para recém-graduados conectados com o propósito da mineradora de melhorar a vida e transformar o futuro. “Queremos atrair talentos dispostos a participar ativamente da nossa transformação em uma mineradora ainda mais sustentável, eficiente, inovadora e comprometida com o desenvolvimento social, econômico e ambiental dos locais onde atuamos”, explica a gerente geral de Cultura e Aquisição de Talentos da Vale, Natália Carvalho. Segundo ela, na Vale os trainees iniciarão uma jornada profissional de aprendizado contínuo em um ambiente de trabalho colaborativo e inclusivo.

Oportunidade de desenvolvimento

Aline Sales, geóloga que entrou na Vale como trainee em maio do ano passado e hoje trabalha na Gerência de Emergências do Corredor Norte, em Parauapebas, no Pará, conta que o Programa de Trainee é uma oportunidade de desenvolvimento diário, com muitos desafios e aprendizado na prática. “A experiência é incrível e muito desafiadora. Todos os dias eu aprendo não só com meus pares, mas com todo mundo com quem tenho interface. As pessoas são muito diversas em termos de história, de pensamento, de nível de conhecimento. E quando a gente lida com tanta gente diversa, todos os dias se abre uma oportunidade de subir um degrau a mais em termos de conhecimento profissional – porque somos bem mentorados pelos pares e gestores – e também de crescimento pessoal”, explica.

Processo

A trilha de desenvolvimento do Programa de Trainee 2024 terá duração de 12 meses e será composta por aprendizagem prática, formal e informal. A parte prática corresponde a 70% da trilha e inclui vivência de desafios e projetos dentro da área de alocação.

Pré-requisitos

Para participar é preciso ter concluído curso superior de engenharia ou geologia em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação a partir de dezembro de 2020. Pessoas com previsão de formatura até dezembro de 2023 também podem se inscrever. Não há limite de idade para se candidatar e não é necessário ter experiência profissional prévia. Todas as vagas são para trabalho presencial em municípios do Pará e do Maranhão onde a Vale possui operações.

Processo seletivo, contratação e benefícios

O processo seletivo do Programa de Trainee 2024 acontece de outubro a dezembro de 2023, com testes online e painéis online nas etapas intermediárias e painel presencial na fase final. A previsão de contratação é para janeiro ou fevereiro de 2024. Além da oportunidade de desenvolvimento e aprendizado, a empresa oferece salário compatível com o de mercado e os seguintes benefícios: participação nos lucros e resultados (PLR); auxílio mudança; plano de previdência privada; assistência médica, odontológica e auxílio-farmácia; vale alimentação; refeição no local de trabalho; seguro de vida em grupo; auxílio creche; Gympass; e Programa de Assistência ao Empregado (Apoiar).

Serviço

Programa de Trainee da Vale 2024

Inscrições: 18 de outubro a 13 de novembro em www.vale.com/trainee

Número de vagas: 30 vagas presenciais no Maranhão e Pará