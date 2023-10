Universidades abrem vagas para magistério superior e outras áreas

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) está com inscrições abertas para um processo seletivo que oferta quatro vagas para o cargo de professor. A instituição de ensino também divulgou outros dois editais para a realização de concursos públicos para o cargo de docente.

A seleção para professor substituto do magistério superior segue com inscrições abertas até esta segunda-feira (16). A função exige que os candidatos sejam graduados na área de atuação, além de possuir especialização ou titulação em nível de mestrado. As oportunidades são para as disciplinas de Engenharia Civil: estruturas e fundações; Engenharia Civil: construção civil e materiais; Ciências da Computação/Algoritmos e Programação; Geotectônica e geologia regional. A remuneração oferecida chega a R$ 5.855,97.

Os interessados devem se inscrever pelo próprio site da instituição (www.ufopa.edu.br/concursos). A sede da universidade está localizada no município de Santarém. As contratações do certame se darão por tempo determinado de até um ano, podendo ser prorrogado o contrato, desde que o prazo total não exceda a dois anos.

Já o concurso da Ufopa possui 17 vagas, sendo uma delas no edital 10/2023 específica para professor da carreira do magistério superior exclusiva para candidatos indígenas, que devem ministrar a disciplina e Direitos Especiais: Direitos Humanos e Direitos Indígenas, que exige graduação em direito ou em história ou em antropologia ou em ciências sociais ou em sociologia, com mestrado em direito, ou em sociologia ou em ciências sociais ou em ciências da sociedade ou em antropologia ou em sociedade, ambiente e qualidade de vida.

A remuneração prevista é de R$ 7.312,77, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 658,00, auxílio-creche e pré-escolar no valor de R$ 321,00 para dependentes com idade inferior a 6 anos e vale-transporte, por regime de trabalho de 40 horas por semana.

Já o edital 09/2023 inclui 16 vagas também para professor nas classes assistente e adjunto para as seguintes áreas: Química/Bioquímica, no campus de Juruti; Zootecnia/Recursos Pesqueiros, no campus de Monte Alegre; Biodiversidade/Zoologia Aplicada e Ciências da Computação/Sistemas de Informação, no campus de Oriximiná; Administração, no campus de Alenquer; Sistema Vegetal, Genética e Biologia Molecular, Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto, Morfofisiologia e Sanidade Animal, Agronomia, Botânica, Química/Química Inorgânica, Gestão Ambiental, Coleta, tratamento e projetos de sistemas de Águas Residuárias, Engenharias III/Engenharia Mecânica e Petrologia e Geologia Regional, no campus de Santarém.

As funções exigem graduação na área de atuação, além de titulação em nível de mestre ou doutorado. Os salários vão de R$ 7.312,77 a R$ 10.481,64, dependendo da titulação do candidato empossado, acrescidos de auxílio-alimentação no valor de R$ 658,00 por mês, auxílio-creche e pré-escolar no valor de R$ 321,00 para dependentes com idade inferior a 6 anos e vale-transporte, conforme requisitos da legislação vigente.

Para as oportunidades em ambos os editais, o período de inscrições segue até 29 de outubro, também pelo site da Ufopa, com taxa fixada em R$ 130.

O concurso compreenderá as etapas de prova escrita, com peso três; prova didática, de peso quatro; prova de memorial e projeto de atuação profissional, com peso dois; e julgamento de títulos, de peso um. A prova escrita versará sobre um ponto de prova sorteado da lista com 10 itens relacionados à área e/ou à subárea na qual o candidato se inscreveu.

A Universidade Federal do Pará (UFPA) também está com seleção aberta para a vaga temporária de professor visitante para o Programa de Pós-Graduação em Cidades: Territórios e Identidades do campus de Abaetetuba. As inscrições serão recebidas entre os dias 10 e 30 de novembro de 2023, pelo site do Centro de Processos Seletivos da UFPA (Ceps).

A vaga exige que o candidato tenha título de doutorado, há pelo menos cinco anos, na área da educação, antropologia, sociologia, ciências da linguagem, histórias ou áreas afins das ciências humanas, além de produção acadêmica relevante e consistente, equivalente à de pesquisador/a de produtividade do CNPq, nível 2, segundo critérios da área de conhecimento específica a qual pertence o Programa de Pós-Graduação (comitê de área do CNPq).

Também é exigido que o candidato tenha regularidade nas atividades de pesquisa, produção acadêmica e de orientação stricto sensu em Programa de Pós-Graduação credenciado pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), com temática relacionada à área da temática do concurso; tenha, pelo menos, quatro publicações nos últimos quatro anos, considerando-se exclusivamente artigos em periódicos científicos classificados como Qualis A (A1a A4); e tenha concluído, no mínimo, duas orientações ou cinco coorientações de Mestrado e/ou doutorado em Programa de Pós-Graduação credenciado pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG).

UFT

Ainda na Região Norte, a Universidade Federal do Tocantins (UFT) está com inscrições abertas para o concurso que oferece 25 vagas para o quadro de servidores técnico-administrativos da instituição. As vagas estão divididas entre cargos de nível médio, técnico e superior, entre os campus da UFT em Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas e Porto Nacional. Confira o edital completo. A remuneração oferecida pode chegar a R$ 4.556,92.

Os interessados devem se inscrever até 30 de outubro pelo site da banca responsável pela organização do certame, o Instituto Verbena (institutoverbena.ufg.br), que é ligado à Universidade Federal de Goiás. A taxa de inscrição será de R$ 120 para os cargos de nível médio e R$ 140 para aqueles de nível superior. As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 19 de novembro, enquanto que o resultado final deve sair em 19 de dezembro deste ano.

Na cidade de Arraias, as oportunidades são para assistente administrativo e técnico em tecnologia da informação. Em Miracema, as chances são para assistente em administração e pedagogo. Na capital do estado, Palmas dispõe de vagas para assistente em administração; técnico em laboratório; técnico em tecnologia da informação; administrador e analista de tecnologia da informação. Em Porto Nacional, as vagas são para assistente em administração; técnico em laboratório para as áreas de meio ambiente e biologia geral. Já em Gurupi, a chance é para técnico em laboratório para a área de anatomia e necropsia de animais.