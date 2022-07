Minas Gerais anuncia redução do ICMS sobre gasolina, energia elétrica e telecomunicações para 18%

Minas Gerais vai reduzir a alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre gasolina, energia elétrica e serviços de telefonia e internet para 18%, seguindo uma definição do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Romeu Zema. Segundo ele, o decreto com a medida será assinado nesta sexta-feira (1).

As regras de cobrança do ICMS foram alteradas pelo Confaz a partir de decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. Na semana passada, o magistrado determinou que as alíquotas do ICMS cobradas sobre todos os combustíveis sejam uniformes em todo o país.