Mercado mantém corte de 75 pb em juro pelo Fed em 2025 como aposta principal, após dados

O mercado manteve as chances estimadas de uma redução acumulada de 75 pontos-base (pb) nos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em 2025, que chegaram a 32,4%, segundo a ferramenta FedWatch do CME Group, após a divulgação do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) e do número de pedidos de auxílio-desemprego, que vieram aquém das expectativas de analistas.

Atualmente, essa é a principal aposta do mercado neste momento, seguida pelas probabilidades de corte de 50 pb e de 100 pb no acumulado do ano, a 28,1% e 19,4%, respectivamente.

A probabilidade de manutenção dos juros em 2025 é marginal e a hipótese agora está em apenas 1,9%, ante 1,9% antes dos dados.

Junho segue como o mês mais provável (76,7%) para a retomada dos cortes de juros pelo Fed, com expectativa de redução de 0,25 ponto porcentual em 57,9%, enquanto as apostas para flexibilização de 0,50 ponto porcentual eram de 18,6%.

Após o dado, a expectativa de reduções nos juros em maio caiu ligeiramente, de 30,0% para 27,6%, segundo a ferramenta.