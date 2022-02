Mercado de seguros cresce 24% no Pará em 2021

O mercado de seguros cresceu 24,4% no Pará, em 2021, com adesão aos produtos e serviços de proteção arrecadando R$ 617 milhões no acumulado do ano passado e consolidando o estado com o maior mercado de seguros de toda a região Norte do Brasil.

Em 2020, o número registrado em território paraense foi de R$ 496 milhões. Os números são compilados pela Federação Nacional de Previdência Privada (Fenaprevi), com base em dados da Superintendência de Seguros Privados e apresentam o Pará com um créscimento que representa aproximadamente o dobro da média nacional, que foi de 12,72%.

O seguro de vida, que lidera a procura por produtos de proteção no País, também foi o mais procurado pelos paraenses, somando cerca de R$ 255 milhões em prêmios no ano, com acréscimo substancial em relação a 2020 quando captou R$ 144 milhões.

Compõem ainda os seguros de pessoas os segmentos vida, prestamista (pagamento de empréstimos em caso de morte), acidentes pessoais, doenças graves e terminais, funeral, viagem, educacional, dentre outros.

Tendência nacional

No Brasil a alta foi de 12,72% em prêmios no último ano, que em em valores, representam mais de R$ 51,17 bilhões acumulados entre janeiro e dezembro de 2021. Segundo o levantamento, quase a metade do volume total foi alcançada pelos seguros de vida, nas modalidades em grupo (R$ 13,5 bi) e individual (R$ 9,9 bi) que, somados chegam a quase R$ 23,4 bilhões.

Em seguida, vêm o prestamista (R$ 15,6 bi) e acidentes pessoais (R$ 6,8 bi). Os seguros funeral e doenças graves também tiveram um aumento que a entidade classificou como considerável em relação ao ano anterior, com R$ 1,05 bilhão e cerca de R$ 1,4 bi em prêmios, respectivamente.

No período, houve ainda crescimento expressivo dos sinistros quando comparados ao ano prévio, chegando a R$ 17,6 bilhões, que a Federeção entende como reflexos ainda da pandemia do novo coronavírus.

Desde abril de 2020, por exemplo, as empresas assumiram o pagamento das indenizações por mortes decorrentes da Covid-19, desembolsando até dezembro de 2021 quase R$ 6 bilhões, e assistindo mais de 162 mil famílias.