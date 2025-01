Melhor época para viajar e reservar passagens e hotéis: confira dicas para aproveitar em 2025

Mais de um terço dos brasileiros planejam viajar a lazer entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, segundo uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo, em dezembro do ano passado. Durante esse período, a expectativa é de que o setor movimente cerca de R$ 148 bilhões, o que irá gerar renda para guias, companhias de turismo e outros profissionais ligados à área.

As viagens de avião também devem aumentar. De acordo com a pesquisa, houve uma oferta de 29,8 milhões de assentos em voos domésticos somente para a alta temporada. Já na estadia, segundo o Mtur, quase metade dos viajantes (47%) optará por se hospedar na casa de amigos ou parentes, enquanto 25% escolheram hotéis e 17% preferiram pousadas.

Pensando nos consumidores, reunimos algumas dicas que devem ser consideradas na hora de se programar para viajar. Fábio Romero, presidente do Sindicato dos Guias de Turismo do Pará (Singtur/PA) e guia turístico há 25 anos, explica que a baixa e a alta temporadas (que influenciam diretamente nos valores) é algo relativo, devendo-se levar em conta o calendário de festividades e eventos de cada cidade-destino.

Melhor época para viajar e economizar

Segundo Fábio, a melhor época para viajar é a baixa temporada, quando não há férias ou feriados prolongados. No entanto, o viajante deve ficar atento quanto às programações da cidade-destino, pois festivais e shows podem fazer com que o preço de passagens e estadias decolem.

“A baixa temporada faz com que os carros, as passagens aéreas e as estadias fiquem mais baratos, então é a época ideal para viajar. Porém, isso vai depender muito do destino porque, mesmo em baixa temporada, há lugares que em certas épocas do ano podem ficar mais caros. Por exemplo, São Paulo tem muitos eventos grandes que enchem a hotelaria. Então, o viajante precisa ficar atento às programações, de repente não vai ter voo, não vai ter disponibilidade de hotel para ele conseguir visitar a cidade”, aponta.

Tempo certo para comprar as passagens e reservar hotéis

O guia também relatou que muitas pessoas deixam para comprar passagens próximo à data da viagem. De acordo com ele, o momento da reserva é um fator crucial para pagar menos e aproveitar mais.

“A estratégia universal para se pagar menos em viagens é você se programar com antecedência. Então, quanto mais cedo você reservar suas passagens e estadias, mais irá poupar. Para viagens em baixa temporada, é importante que o planejamento comece quatro meses antes; já para as de altíssima temporada, tem que ser seis meses”, explica.

Destinos indicados pelo entrevistado aqui no Estado

O presidente do Singtur/PA indicou destinos que os paraenses podem aproveitar e visitar neste ano. Parauapebas e Marabá estão na lista.

“Parauapebas e a região de Marabá possuem uma rota de turismo muito boa. Há fontes de águas termais, visitação em serra pelada, fora a visitação em pontos turísticos, restaurantes e outros lugares dos municípios”, relata.