MegaFeirão Serasa e Desenrola Brasil começam nesta segunda (4); saiba como renegociar dívidas

Começa nesta segunda-feira (4) o MegaFeirão Serasa e Desenrola para renegociação de dívidas, que irá até o dia 28 de março por meio de plataformas digitais do Desenrola Brasil, programa do governo federal, e da Serasa. A mobilização reúne mais de 700 empresas e 500 milhões de ofertas, com descontos que podem chegar a 96% e parcelamento em até 60 vezes, com juros de 1,99% ao mês.

Participam do MegaFeirão: bancos, financeiras, comércio varejista, operadoras de telefonia e securitizadoras, além de concessionárias de água e de energia. No mês passado, as plataformas do Desenrola Brasil e da Serasa foram integradas para a última etapa do programa do governo, que será encerrado no dia 31/03.

Como se cadastrar

A consulta do Desenrola pode ser feita tanto pela plataforma do Serasa, quanto pelo portal do governo federal. Neste caso, é preciso seguir três passos:

1. Acesse WWW.GOV.BR

2. Selecione “Entrar com gov.br”

3. Digite seu CPF e clique em “Continuar” para criar ou alterar sua conta

O cadastro exige o preenchimento de um formulário simples, cujos dados podem ser validados na Receita Federal ou no INSS. Quem preferir se cadastrar pessoalmente, pode ir até uma agência do INSS, ou a um dos postos do Senatran.

O site do governo federal divide os usuários em três categorias: Ouro, Prata e Bronze. O formulário de cadastro no Desenrola garante acesso ao nível Bronze.

Para chegar ao nível Prata, é preciso realizar uma biometria facial com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou ser servidor público federal. Também é possível realizar o login por um dos bancos credenciados, desde que o número de telefone esteja cadastrado na instituição bancária, para o qual será enviado um SMS de confirmação do acesso.

O nível Ouro, por sua vez, exige o reconhecimento facial feito pelo próprio aplicativo do GOV.BR para dispositivos móveis, no qual será feita a conferência da foto do cidadão nas bases da Justiça Eleitoral. Para o nível mais alto, a validação também pode ser concluída a partir do QR Code da Carteira de Identidade Nacional, ou com Certificado Digital compatível com ICP-Brasil.

Acessando a plataforma do Desenrola

Dentro da plataforma GOV.BR, o usuário deve clicar em “Negociar dívidas da faixa I com o programa Desenrola Brasil:

Após login, a plataforma GOV.BR disponibiliza a renegociação como uma das opções em destaque (Foto: Reprodução GOV.BR | Arte: O Liberal)

Em seguida, clique no botão “Iniciar” e, depois, em “Minhas dívidas”.

A faixa 1 do programa renegocia dívidas de pessoas com renda de até dois salários mínimos, ou que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). As dívidas contempladas devem ter sido negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, e não podem ultrapassar o valor original de R$ 20 mil (cada) – sem considerar os descontos do Desenrola.

A plataforma também permite a renegociação com bancos em que o devedor não possua conta, para escolher a melhor taxa na opção de pagamento parcelado dentre as instituições bancárias participantes do MegaFeirão.

De acordo com o Ministério da Fazenda, 12 milhões de brasileiros já foram beneficiados pelo Desenrola, e R$ 36,5 bilhões em dívidas já foram negociados.