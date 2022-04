Mega-sena: jogador leva sozinho R$ 66,7 milhões

Um jogador de Guarulhos (SP) acertou dozinho as seis as dezenas do concurso 2472 da Mega-Sena, cujo sorteio foi realizado neste sábado (16), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Com isso, o sortudo vai receber um prêmio de R$ 66.733.761,74. As informações são da Agência Brasil.

As dezenas sorteadas foram: 05 - 13 - 18 - 23 - 35 - 36. Na próxima quarta-feira, vai ser realizado o próximo sorteio e a estimativa de prêmio para quem acertar os seis números é de R$ 3 milhões.

Para fazer a aposta mínima, de 6 números, é preciso pagar R$ 4,50. O preço da aposta aumenta na medida em que mais números são marcados. Isso também aumenta as chances de faturar o prêmio.