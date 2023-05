Mega Auto Feirão abre 2a edição com 200 carros e motos disponíveis

Dois meses após a 1ª edição, o Mega Auto Feirão abriu a 2ª edição, nesta quinta-feira (17), no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. O evento reúne 21 lojas de carros e motocicletas de Belém com mais de 200 veículos disponíveis para venda, entre novos e seminovos. O feirão continuará até o próximo domingo (21), com atendimento ao público das 9h da manhã até às 22h.

O coordenador do evento, Mauro Kleber, explicou que o Mega Auto Feirão oferece vantagens para fechar negócio. Todas as lojas participantes estão parcelando o valor do pagamento de entrada no cartão de crédito – em pelo menos 18 vezes - e, ainda, oferecendo carência de 90 dias para começar a pagar a prestação do carro novo e 45 dias de carência para a moto.

Dependendo da loja, as vantagens crescem ainda mais. O motorista de aplicativo Rubiney Amaral, de 43 anos, saiu do feirão com um automóvel Gol do ano 2021 e o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023 já quitado. “A minha compra saiu R$ 900 mais barato (no feirão) do que na loja”, contou. Rubiney decidiu abandonar o aluguel pelo veículo próprio.

O vendedor Vicente Castro, da RT Veículos, contou que a loja está vendendo a maioria dos veículos com IPVA 2023 pago, além de estimular a “troca com troco” em que os clientes podem dar uma parte do valor do veículo usado como entrada no carro novo e, ainda, receber em dinheiro o restante do valor que não foi usado na entrada. “Estamos parcelando a entrada em 24 vezes e também estamos facilitando para os condutores de aplicativos, que podem levar um Fiat Uno sem entrada ou com entrada reduzida, dependendo do score do CPF (Cadastro de Pessoa Física) do cliente”, explicou.

Já para o dono da loja KM Automóveis, Kennisgton Mourão, a vantagem é que o feirão é um verdadeiro shopping de automóveis, como modelos disponíveis de vários modelos, desde os mais populares aos tops de linha nacionais e importados, com valores que variam de R$ 40 mil a R$ 400 mil.

“A segurança de comprar em um ambiente como esse é a procedência dos veículos. Eles passaram por vistoria cautelar. Só estão participando as lojas associadas à Assovepa (Associação de Revendedores de Veículos do Estado do Pará), explicou Kennyston.

“A pandemia deixou muita gente com restrição de crédito, mesmo quando tem um valor de entrada para dar, alguns bancos não aprovam o financiamento. Por isso, é importante trazer um familiar que possa ter o CPF aprovado. Aqui mesmo, no feirão, o cliente pode fazer a simulação rápida e, sendo aprovado, já sai imediatamente com o carro novo”, explicou Mauro Kleber.

O evento conta com a parceria do Bradesco Financiamentos, que realiza a análise de crédito dentro do próprio Hangar, durante o evento. A expectativa é fechar R$ 8 milhões em negócios nesta edição do feirão.