Feirão de Automóveis volta ao Hangar com mais de 260 veículos para venda nesta quinta (18)

A partir desta quinta-feira (18) até o dia 21 de maio, o Hangar – Centro de Convenções sediará mais uma edição do Mega Auto Feirão. O evento terá entrada franca e reunirá 21 lojas de seminovos e duas lojas de motos, com ofertas válidas somente no durante o Feirão. Ao todo, serão mais de 260 veículos em exposição para venda durante o evento.

Os visitantes poderão financiar carros em até 60 meses, com a primeira parcela só em agosto, e motos podem ser financiadas em até 48 meses, sendo a primeira parcela cobrada apenas em agosto. A entrada também é financiada e pode ser parcelada no cartão de crédito.

"No Feirão passado foram mais de 120 veículos vendidos. Nossa expectativa é vender pelo menos 200 veículos neste Feirão com uma expectativa de R$8.000.000,00 a R$10.000.000,00 em negócios", estima o organizador e coordenador da Mega Auto Feirão, Mauro Cléber.

De acordo com o organizador do evento, o diferencial da nova edição é a simulação de financiamento e análise de crédito feitos na hora através de uma equipe do Bradesco Financiamentos, um dos apoiadores da feira. Ainda segundo Mauro Cléber, após a aprovação do crédito, o cliente já pode sair dirigindo o veículo escolhido.

Na última edição realizado em março desse ano, o proprietário de uma das revendedora de veículos do Feirão, Thallyson amaral, de 32 anos, diz vendeu 7 carros durante o evento e mais 2 na loja, através de contatos realizados durante o Feirão. "Já participamos de vários feirões e sempre conseguimos ter uma boa performace, nesse creio que não vai ser diferente", ressalta Thallyson.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).