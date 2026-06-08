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Economia

Mediana de IPCA 2026 passa de 5,09% para 5,11%, diz Focus, acima do teto da meta de inflação

Considerando apenas as 56 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana aumentou de 5,09% para 5,17%

Estadão Conteúdo
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Supermercado. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo)

A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2026 aumentou pela 13ª semana consecutiva, de 5,09% para 5,11%, distanciando-se ainda mais do teto da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,50%. O movimento reflete a escalada das incertezas com a guerra no Oriente Médio, que provocou uma disparada nos preços do petróleo.

Considerando apenas as 56 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana aumentou de 5,09% para 5,17%.

A estimativa intermediária do mercado para o IPCA de 2027 subiu de 4,02% para 4,03%. Um mês antes, era de 4,00%. Considerando apenas as 55 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, porém, a estimativa seguiu em 4,00%.

A mediana do Focus para a inflação de 2028 oscilou de 3,66% para 3,65%. Um mês antes, era de 3,64%. Para 2029, seguiu em 3,50%, pela 40ª semana consecutiva.

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A trajetória prevista pelo mercado segue acima da esperada pelo Banco Central, mesmo depois da revisão das estimativas do Comitê de Política Monetária (Copom) para cima na última reunião. O colegiado prevê alta de 4,6% para o IPCA em 2026 e 3,5% em 2027.

A partir de 2025, a meta de inflação passou a ser contínua, com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. Se a inflação ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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