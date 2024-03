Marmobraz lança clube de vantagens e prêmios para elevar experiência com parceiros

A Marmobraz lançou na última terça-feira (26), com um grande coquetel em Belém, o clube de vantagens Marmobraz Experience. A iniciativa proporciona uma nova experiência de compra nas empresas do grupo, proporcionando vantagens e benefícios para parceiros e clientes. Para isto, 43 empresas estão credenciadas, de diversos segmentos. Elas oferecerão condições exclusivas aos principais clientes e parceiros da Marmobraz.

Na ocasião, também foi lançado em parceria com a Universidade da Amazônia (Unama), empresa que apoia intencionalmente o Marmobraz Experience, a premiação “Paulo Chaves de Arquitetura e Design”, com 10 categorias de prêmios, entre elas o arquiteto do ano. A empresa fará uma minuciosa seleção dos projetos dos profissionais parceiros, que serão encaminhados para Unama, que selecionará os projetos e elegerá os projetos a serem premiados.

Em parceria com o Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará (Sinduscon-Pará), também foi lançada outra premiação nos mesmos moldes da premiação em parceria com a Unama. Nesta, serão premiadas as construtoras de maior destaque ao longo do ano, parceiras da Marmobraz, com a escolha sendo feita pelo Sinduscon Pará. A ideia é premiar as construtoras por segmentos de atuação, com possibilidade de um prêmio para a “Construtora do Ano”.

O coquetel foi realizado na loja showroom da empresa, na Rua dos Pariquis, no bairro da Cremação e reuniu parceiros da Marmobraz de diversos segmentos, além de representantes do setor empresarial, entre eles, Sebastião Campos, presidente do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac Pará; Rubens Magno, presidente do Sebrae Pará; Elizabeth Grunvald, presidente da Associação Comercial do Pará, e Clóvis Carneiro, cônsul da Bélgica no Pará.

Lançamento reuniu diversos parceiros e amigos do Grupo Marmobraz (Divulgação)

Na oportunidade, Leopoldo Couceiro, presidente da Quadra Engenharia, uma das empresas patrocinadoras da plataforma, parabenizou a iniciativa e destacou a atuação de longa data do grupo. “É sempre uma honra prestigiar a Marmobraz, uma empresa sólida que sempre busca evoluir. O Grupo Marmobraz está de parabéns por essa festa e, acima de tudo, por essa parceria que já dura mais de 40 anos. Que venham muitos outros ainda com muito sucesso”, disse.

Isan Anijar, diretor comercial da Marmobraz, avalia que o momento foi proveitoso para estreitar ainda mais o laço com os parceiros. “Nós estamos estruturando a Marmobraz dos próximos 50 anos, a partir daquilo que é sustentável. Além disso, essa relação de proximidade com nossos parceiros é algo que prezamos, então buscamos sempre inovar, proporcionamos uma experiência diferenciada. Além de gratos, ficamos imensamente felizes por contarmos com tantos amigos e parceiros nesse momento”, diz Isan.

No mesmo dia, também foi inaugurado o showroom da Idélli Ambientes, uma das grandes marcas do segmento de móveis planejados agora faz parte do mix de produtos da Marmobraz.

O Marmobraz Experience conta com apoio institucional da Associação Comercial do Pará, Fecomércio, Fiepa e Sinduscon e patrocínio da Quadra Engenharia e Sicredi.