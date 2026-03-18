Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Marinho: é preciso avaliar se algum setor precisaria de ajuda do Estado com fim da 6x1

Para ele, os impactos positivos da diminuição de jornada também existem e aumentarão a qualidade do ambiente de trabalho e melhorar a produtividade

Estadão Conteúdo

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta quarta-feira, 18, que a redução da jornada de trabalho 6x1 não aumentará a informalidade, descartou compensação por parte do governo às empresas, mas disse ser necessário avaliar se algum segmento "ultra específico" precisaria de ajuda. Ele falou a parlamentares na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados.

"É um debate sobre impactos econômicos que a Casa vai ter que fazer e enfrentar. Impactos existem, no custo, e na qualidade e produtividade", afirmou Marinho.

Para ele, os impactos positivos da diminuição de jornada também existem e aumentarão a qualidade do ambiente de trabalho e melhorar a produtividade. "Se a redução impacta no custo, ok, e tem que colocar na outra balança os impactos positivos que causa. E aí até avaliar se é o caso de algum segmento ultra especifico precisar de algum apoio governamental, apoio do Estado", declarou.

O ministro fez questão de afastar qualquer intenção de o governo dar subsídios ou benefícios a empresas pela diminuição de jornada. Para ele, no passado, não houve aumento de informalidade e isso acontecerá novamente.

"Na visão do governo não há que falar em beneficio, desoneração, de incentivo, subsídio; não é plausível em especial no momento das nossas condições fiscais, não acho que seria por aí a solução. Temos que apostar de fato na melhoria do ambiente e da produtividade", completou Marinho.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

6X1

JORNADA

PEC

Luiz Marinho
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

diesel e gasolina

'Vamos ter que olhar isso todos os dias', diz presidente da Petrobras, sobre combustíveis

Segundo Magda, a suspensão de suspender os leilões foi adotada para "não penalizar a sociedade"

18.03.26 17h30

Energia Elétrica

Leilão para reforçar segurança do sistema elétrico contrata 18.977 MW.ano de potência

Estudos apontam necessidade crescente de contratação de potência para garantir o atendimento à carga e a segurança do sistema elétrico nos próximos anos, sob risco de apagão

18.03.26 17h07

Preparação

'Integra Saúde' reúne simulações, serviços gratuitos e debate sobre inovação em Belém

Evento do Senac Pará aposta em atividades práticas e integração com o mercado para capacitar alunos e atender a comunidade

18.03.26 16h42

avaliação

Marinho: é preciso avaliar se algum setor precisaria de ajuda do Estado com fim da 6x1

Para ele, os impactos positivos da diminuição de jornada também existem e aumentarão a qualidade do ambiente de trabalho e melhorar a produtividade

18.03.26 15h57

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

proposta

Veículos com mais de 10 anos podem ter IPVA zerado; entenda

Proposta na Câmara dos Deputados prevê retirada do tributo anual para proprietários de veículos com mais de 10 anos de fabricação

11.03.26 16h17

Imposto

IPVA Pará: Prazo para desconto de até 15% encerra dia 16; saiba mais

Proprietários de veículos com placas finais 73 a 93 têm chance de economizar ao quitar imposto na Sefa

13.03.26 20h44

IMPACTOS NAS PRATELEIRAS

Guerra no Oriente Médio ameaça preço dos alimentos em Belém e preocupa consumidores

Dieese aponta que a alta do petróleo e dos combustíveis, impulsionada pela escalada do conflito entre Irã e EUA, pode pressionar fretes e elevar o custo da produção e distribuição de alimentos no Brasil, com possíveis reflexos nos supermercados de Belém nos próximos meses

13.03.26 6h40

ECONOMIA

Imposto de Renda 2026: confira como baixar o programa para declaração

Veja quem deve declarar o Imposto de Renda 2026, os prazos definidos pela Receita Federal e como baixar o programa para envio da declaração

17.03.26 10h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda