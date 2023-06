Manifestantes fecham a avenida Almirante Barroso e cobram valorização do serviço público

Manifestantes fecharam parte da avenida Almirante Barroso, no sentido Entroncamento - São Brás, em frente ao Palácio do Governo, no início da tarde desta sexta-feira (2). Eles pedem a valorização do serviço público e reivindicam, entre outras medidas, 25% de reposição salarial e auxílio alimentação único de R$ 1.500 para todas as categorias.

O grupo se mobilizou em frente à Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), na Travessa do Chaco. Porém, de acordo com Kleofas Dias, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos das Fundações em Assistência Social e Cultura do Estado do Pará (Sindfepa), o governo não os recebeu. Em seguida, os manifestante saíram em passeada em direção à Casa Civil da Governadoria. "Até o momento não fomos recebidos", informou Kleofas.

Em nota, a Secretaria de Planejamento e Administração (SEPLAD) esclarece que cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal de valorização do servidor, o reajuste salarial dos servidores do Estado está em fase de finalização dos estudos de impacto. Após a conclusão, o processo seguirá o trâmite normal.