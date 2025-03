Manifestação de professores gera caos no aeroporto da Cidade do México

Uma manifestação de professores gerou caos nesta quinta-feira (20) no aeroporto da Cidade do México, um dos mais movimentados da América Latina, depois que milhares de manifestantes bloquearam o principal acesso ao terminal.

Passageiros tiveram que abandonar táxis e carros particulares e caminhar com suas malas até o aeroporto. O bloqueio durou cerca de seis horas e causou discussões entre motoristas e manifestantes, além do congestionamento de avenidas da cidade, de 9,2 milhões de habitantes.

O Aeroporto Benito Juárez é o maior do México e um dos mais movimentados da América Latina, com 45,3 milhões de passageiros registrados em 2024.

A Coordenadoria Nacional dos Trabalhadores da Educação mantém seus membros mobilizados desde a última quarta-feira, quando eles instalaram centenas de barracas na praça do Zócalo, na capital do país, exigindo a revogação da reforma do sistema de pensões do Instituto de Seguridade e Serviços Sociais dos Trabalhadores do Estado.

A presidente Claudia Sheinbaum se reuniu com líderes do sindicato nesta semana e concordou em congelar a iniciativa, que buscava aumentar as deduções nas pensões dos professores para financiar a construção de moradias e melhorar os serviços de saúde, entre outros.

Claudia também aceitou congelar a aplicação de uma lei que aumentou gradualmente a idade de aposentadoria, que permanecerá, por enquanto, em 58 anos para os homens e 56 para as mulheres. Mas os professores exigem o retorno a uma lei anterior a 2007, segundo a qual os professores podem se aposentar, independentemente da idade, com 28 anos de tempo de serviço, no caso das mulheres, e 30, no caso dos homens.