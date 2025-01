Mais paraenses aderiram a planos de saúde em 2024 do que em 2023, aponta ANS

O número de beneficiários de planos de saúde aumentou no Pará. Em 2023, cerca de 875 mil paraenses eram beneficiários de algum plano, enquanto que, em 2024, esse dado aumentou para, aproximadamente, 916 mil, com mais de 40 mil novas contratações. Os dados são da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que compartilhou um balanço sobre os números de beneficiários de planos de saúde referentes ao ano de 2024 no Brasil.

No panorama nacional, a adesão a planos médico-hospitalares cresceu de maneira geral. No entanto, o setor que apresentou maior crescimento foi a adesão a planos exclusivamente odontológicos, que somaram 4.318.186 beneficiários em um ano, tendo um aumento de 2,2 milhões de usuários na comparação com novembro de 2023.

Este aumento pode estar relacionado à flexibilização das regras de contratação e à oferta de planos com preços mais acessíveis, principalmente no setor de planos empresariais e coletivos, que são mais procurados por famílias e pequenos empresários. Além disso, a busca pela melhoria no atendimento médico também está entre os pontos principais que influenciam o consumidor na hora de decidir aderir ou não a esse produto.

João Marcos Silva, universitário de 25 anos, reforça essa ideia. Segundo ele, a qualidade do atendimento cedido pelo plano de saúde que foi escolhido em 2024, foi crucial para ele se tornar um beneficiário.

“Infelizmente, mesmo com o sistema de saúde pública, ainda temos vários impasses nos atendimentos, com o plano de saúde consigo reduzir esse tempo de espera nos atendimentos que preciso, além de ter uma facilidade para marcar consultas e exames, por isso eu decidi aderir a um plano”, relata.

O jovem também contou como o preço pago no plano de saúde reflete na sua renda, que, segundo ele, não é fixa.

“Como não possuo uma renda alta, o valor que pago no meu plano compromete cerca de 50% do valor que recebo mensalmente. Apesar do preço, prefiro mantê-lo, pois a saúde não pode ser deixada de lado e às vezes nos pega de surpresa”, finaliza.

Para jovens da faixa etária de João Marcos, um plano de saúde custa em média R$ 361,61. Eles costumam ficar mais caros conforme a idade, quando os cuidados são redobrados e passam a ser mais recorrentes.